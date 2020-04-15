مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي تقام حسب الخطة

بدأ فريق مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي بالعمل عن بعد، لكنه يواصل القيام بكل شيء لضمان إجراء مسابقة عام 2020 بالكامل.

حتى في هذا الوقت العصيب، يجري كل شيء وفقًا للخطة: قامت مجموعة خبراء المسابقة بمراجعة أكثر من 5000 صورة تم تقديمها للتوافق مع متطلبات المسابقة وأعدتها لبدء عمل لجنة التحكيم الدولية.

سيبدأ المصورون ومالكي المعارض الفنية من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والهند في اختيار أفضل الأعمال لعام 2020 في أواخر أبريل/ نيسان. بناءً على نتائج لجنة التحكيم، سيشكلون قائمة قصيرة، سيتم الإعلان عنها في 16 يونيو/ حزيران على موقع stenincontest.com.

في أوائل شهر يوليو/ تموز، ستوفر المسابقة للجمهور عبر الإنترنت الفرصة لتحديد أفضل عمل في رأيهم من القائمة القصيرة. سيتم الإعلان عن الفائزين في سبتمبر/ أيلول.

يقول فريق المسابقة: نريد أن يرى المشاهدون في العديد من البلدان أفضل ما في عالم التصوير الفوتوغرافي الشاب، لمعرفة أسماء مصورين جدد، لتقدير موهبتهم ومهارتهم، كما نقدرهم.

يتمنى فريق مسابقة ستينين لجميع المشاركين الفوز، وطبعا الصحة والعافية! وينصح بالبقاء في المنزل.