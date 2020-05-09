"المشروب الخفي"... 7 فوائد لا تعرفها عن الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات شهرة بالنسبة للتخسيس بالإضافة إلى فوائده الأخرى العديدة، التي يمكن أن يحصل عليها الجسم عند شربه.

ويعد الشاي الأخضر من المشروبات الصحية، لأن أوراقه لا تتعرض إلى التأكسد، التي تتعرض لها أوراق الشاي المستخدمة في صنع الشاي الأسود، لاحتوائها على المضادات، كما يعتبر العدو الأول للسرطان، وأيضا له فوائد في تقوية الجهاز المناعي.

ما هي فوائد الشاي الأخضر المفيدة للصحة؟ حسبما ذكرها موقع "everyday health" الطبي.

1- الأعصاب

كما يحتوي على الكافيين الذي يعمل محفز للخلايا العصبية، وأفضل من القهوة، ويعتبر غني جدا بفيتامين "ب 1".

2- الهضم

يساعد الشاي الأخضر على تحسين عملية الهضم وذلك لاحتواءه على الكافيين المساعد للمعدة، وبكمية مناسبة وليست مضرة مثل القهوة.

3- المفاصل

يساعد الشاي الأخضر على تقليل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

4- الجلد

من فوائد الشاي الأخضر أنه يحافظ على صحة الجلد ويعمل على الوقاية من مرض سرطان الجلد.

5- السكري

كذلك يساعد الشاي الأخضر على تحسين مستويات السكر لمرضى السكري من النوع الثاني.

6- التنحيف

يعد التنحيف من أكثر المعلومات، التي اشتهر الشاي الأخضر بها، لأنه يحتوي على بعض المركبات الكميائية التي تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن وفقدان الشهية.

7- تقوية الأسنان

يعتبر مشروب كثيف المغذيات لاحتوائه على الفلورايد المفيدة للأسنان.