منها الماء... تعرف على أهم المشروبات التي يجب الامتناع عنها وقت الإفطار

تمتلئ الموائد، في شهر رمضان المبارك، بشتى أنواع الأطعمة والأشربة، وتتكاثر الأسئلة حول أنواع الطعام والشراب التي يجب تناولها، والأنواع التي يجب تجنبها.

موقع "healthifyme" الطبي نشر دراسة أجريت عن أهمية ابتعاد الصائم عن أنواع معينة من المشروبات.

وبشكل عام فإن طلب السوائل يكون كبيرا بعد الإفطار بسبب أن الجسم يتكون مما لا يقل عن 60% من الماء، ويخسر الكثير أثناء فترة الصيام، لذلك يجب تعويض هذا النقص.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كمية هائلة من السكر، ما قد يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم عند مرضى السكري، بالإضافة لكونها تسبب السمنة وتسوس الأسنان عند الأشخاص الطبيعيين، بالإضافة لغاز ثاني أكسيد الكربون، مما قد يسبب الإصابة بالغازات والانتفاخ بعد تناول الطعام، وتسبب عسر الهضم أيضاً.

القهوة والشاي

يسبب الاستهلاك الكبير للكافيين خسارة الماء والسوائل من الجسم بكثرة بسبب مفعوله المدر للبول، مما يؤدي إلى الجفاف وزيادة الشعور بالعطش خلال النهار.

شراب الفيمتو

الفيمتو هو عبارة عن عصير فواكه طبيعية، وتوت، وحامض الليمون، وخلاصة الكولا، ولون ألورا الأحمر، وهو من المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر.

ويعد تناول الفيمتو من التقاليد الرمضانية الشائعة خاصة في دول الشرق الأوسط، بالرغم من وجود العديد من الخيارات الأخرى للعصائر، وربما يعود ذلك إلى الطاقة والانتعاش التي يمنحهما كوب من الفيمتو بعد يوم صيام شاق.

ولكن يجهل معظم الأشخاص أن هذه الطاقة ناجمة عن المخزون المرتفع في الفيمتو من المحليات الصناعية والتي تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم بشكل كبير، ما يؤثر على الجسم ويزيد من تراكم الدهون.

الماء

مع أن الماء ضروري للغاية في شهر رمضان، إلا أن شرب كميات كبيرة منه دفعة واحدة فيه ضرر للصائم.

فبعد الصيام الطويل خلال يوم حار قد لا يستطيع الصائم مقاومة شرب الكثير من الماء دفعة واحدة وقت الإفطار، لكن هذا يؤدي إلى ملء المعدة دفعة واحدة، وبالتالي تخفيف حمض المعدة وعسر الهضم، بالإضافة للانتفاخ والتطبل.

وينصح لتعويض السوائل في شهر الصيام تناول العرقسوس والتمر الهندي لاحتوائهم على العديد من الفوائد الصحية والفيتامينات.