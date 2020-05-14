مصر تعرض "أقدم مفاتيح الكعبة"... فيديو

نشرت الوزارة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطعا مصورا، عرفت فيه عن أقدم نموذج من مفاتيح الكعبة، والذي يعود للعصر المملوكي في القرن الرابع عشر الميلادي.

وعلقت الوزارة على مقطع الفيديو "ينسب هذا المفتاح للسلطان المملوكى الأشرف شعبان، وقد نقش عليه آيات قرآنية من سورة الفتح بخط النسخ "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢)"

كما سجل على المفتاح اسم وألقاب السلطان الأشرف شعبان، و يحمل المفتاح تاريخ صنعه عام 765 هجرية / 1363- 1364 ميلادية".

يذكر بأن متحف النسيج المصري كان قد نشر سابقا مقطعا مصورا، لفيلم تسجيلي لرحلة المحمل الذي كان ينطلق من مصر إلى الحجاز سنويا حاملا كسوة الكعبة المطرزة بالذهب والفضة، حيث احتوى الفيلم على لقطات نادرة.

مسعود شومان الباحث في التراث الشعبي والتاريخ يقول لـ "سبوتنيك": "بدأت عملية كسوة الكعبة من مصر في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، حيث طلب من عمرو بن العاص أن يتم كساء الكعبة بنسيج القباطي المصري، لجودته وإتقان صنعته، وظل متبعا نحو 1000 عام، حتى عام 1962، وكان يتم إرسال الكسوة الجديدة، ويتم نزع الكسوة القديمة، في حضور الملك الذي يقوم بتوزيعها بعد ذلك على المقربين وسادة القوم".