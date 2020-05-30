ظهور أشهر ملوك العراق القديم لـ"تحدي كورونا"... صور

استثمر نحات عراقي، أيام حظر التجوال الوقائي المفروض في العراق، والذي تمدد مرات عدة منها اليوم، لمدة سبعة أيام مقبلة، لإنجاز صرحين عملاقين يجسدان أشهر الملوك السومريين العائد تأريخهما إلى أكثر من 2000 سنة قبل الميلاد.

ويضع النحات الشاب "أحمد حسن" لمساته الأخيرة على التمثالين للملك كوديا أشهر ملك سومري لسلالة لكش التي حكمت جنوب بلاد وادي الرافدين، والثاني أور نمر مؤسس سلالة أور، وأول شريعة قانونية في التاريخ، ليزينا بوابة المتحف الحضاري في مركز محافظة ذي قار التاريخية الشهيرة بمواقعها الأثرية، وأهوارها النفيسة الخلابة، في جنوب العراق.

وأعلن مدير متحف الناصرية الحضاري، في مركز ذي قار، جنوبي بغداد، عامر عبد الرزاق، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، 30 أيار/مايو، أن تمثالي الملك كوديا، الحاكم واورنمو وهما اثنين من أشهر ملوك العراق القديم، سيتم نصبهما من قبل النحات احمد حسن، في بوابة متحف الناصرية، بإرتفاع 3 أمتار ونصف للواحد.

وكشف عبد الرزاق، أن تكلفة التمثال الواحد أكثر من 20 مليون دينار عراقي "ما يعادل تقريبا ً 18 ألف دولار أمريكي"، وقد عملها النحات مجانا على نفقته الخاصة، لمتحف الناصرية، مضيفا:

"التمثالين سيعطيان الناصرية، رونقا، وجمالا، وهيبة، وتحفيز للوفود المحلية، ومن خارج ذي قار، والعراق، لزيارة المتحف".

ولفت مدير متحف الناصرية الحضاري الكائن في مركز ذي قار، في ختام حديثة إلى أن المتحف يضم أكثر من 700 قطعة أثرية تعود لفترات مختلفة سومرية، وبابلية، وآشورية، وحضرية، وهناك قطع إسلامية أيضا ً، مبينا أن 90-85% منها حقيقية، وأخرى جبسية

يشار إلى أن الملك أور نمو، الذي حكم في الفترة 2047-2030 قبل الميلاد، هو مؤسس سلالة أور الثالثة في بلاد الرافدين، ويعد مؤسس أول شريعة قانونية في التاريخ التي سبقت شريعة الملك البابلي حمورابي بثلاثة قرون.

أما الملك كوديا، يعد من أشهر ملوك السومريين لسلالة لكش التي كانت تحكم جنوب بلاد وادي الرافدين، وهو الملك الثاني عشر لسلالة لكش وحكم من سنة 2124 - 2144 قبل الميلاد.

واتخذ الكثير من العراقيين، من مختلف الفئات العمرية، أيام حظر التجوال الوقائي المفروض في عموم البلاد إثر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، فرصة لإظهار وتنمية مواهبهم التي تراوحت ما بين الفن، والديكور، والتصميم، وحتى الطبخ، وتوثيقها بصور، وتسجيلات مصورة.