مهرجان القاهرة السينمائي يعلن فتح باب تسجيل الأفلام

View this post on Instagram

Cairo International Film Festival opens submissions for its 42nd edition, which is scheduled to be held from 19 to 28 November 2020. Submit your film (short - feature - documentary) now through the festival’s website: www.ciff.org.eg Deadline: August 31st ‎ يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثانية والأربعين، المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر 2020. يمكنكم التقدم بفيلمكم (قصير – طويل – وثائقي) من خلال زيارة موقع المهرجان www.ciff.org.eg ‎الموعد النهائي: 31 أغسطس