مهرجان القاهرة السينمائي يعلن فتح باب تسجيل الأفلام

ويستقبل المهرجان طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم، بدءا من 1 يونيو/ حزيران وحتى 31 أغسطس/ آب المقبل، عبر الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي.
وقال المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، إن الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا على صناعة السينما في العالم تمثل تحديا كبيرا، فبالتالي فإن إقامة الدورة 42 هي في حد ذاتها رسالة مهمة للعالم أن لا حياة دون ثقافة أو فن.
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Cairo International Film Festival opens submissions for its 42nd edition, which is scheduled to be held from 19 to 28 November 2020. Submit your film (short - feature - documentary) now through the festival’s website: www.ciff.org.eg Deadline: August 31st يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثانية والأربعين، المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر 2020. يمكنكم التقدم بفيلمكم (قصير – طويل – وثائقي) من خلال زيارة موقع المهرجان www.ciff.org.eg الموعد النهائي: 31 أغسطس
وتابع: "إدارة مهرجان القاهرة ملتزمة تجاه المجتمع السينمائي بإقامة المهرجان إن أمكن ذلك، مع ضرورة التأقلم طبقًا للظروف بهدف إقامة دورة ناجحة وآمنة في نفس الوقت".
وأوضح أن إدارة القاهرة السينمائي تعمل منذ بداية أزمة كورونا وفق الإجراءات الاحترازية التي تقرها الدولة ومنظمة الصحة العالمية، على أن تتخذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة أثناء إقامة المهرجان، لضمان سلامة الجميع، سواء من فريق العمل أو المشاركين من صناع السينما، والجمهور أيضا.
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