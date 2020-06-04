تسجيل
12:30 GMT04 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فاكهة الأناناس

    بينها غناه بالفيتامينات والمعادن... فوائد تعرفها لأول مرة عن الأناناس

    © CC0
    ثقافة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103387/71/1033877186_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_60dc0211774cdcff0d2f27fdc07e0b2b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/art/202006041045620051---%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3/

    يصنف الأناناس كأحد أفضل الفواكه الصيفية للتغلب على العطش وحرارة الصيف الحارقة، بالإضافة إلى كونه مليئا بالعناصر الغذائية والمركبات الأساسية الأخرى المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية.

    ويعمل الأناناس على تحسين الهضم ودعم المناعة وتقليل الالتهاب، ولكن هل يؤدي تناوله إلى أي مخاطر صحية؟

    مائدة طعام
    © Photo / stevepb
    أهم مضادات الفيروسات... قائمة الأطعمة الغنية بفيتامين هـ
    وعدد تقرير صحي نشره موقع "تايم ناو نيوز" أبرز الفوائد الصحية المرتبطة بهذه الفاكهة الاستوائية اللذيذة القليلة السعرات الحرارية، بالإضافة للأضرار الناجمة عن الإفراط بتناوله.

    تشمل بعض الفوائد الصحية لتناول الأناناس ما يلي:

    الأناناس غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في منع أو مكافحة الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

    يعد مصدراً ممتازاً لفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي لها فوائد عديدة مذهلة للجسم، بما في ذلك تعزيز صحة القلب ومكافحة تكوين الجذور الحرة المرتبطة بتطور السرطان.

    يحتوي الأناناس بعكس العديد من الفواكه الأخرى، كميات كبيرة من "البروميلين" والتي هي مجموعة من الإنزيمات الهضمية التي تساعد في هضم البروتينات في الجسم مما يساعد ويسهل عملية هضم الغذاء، كما تشير بعض الدراسات إلى أن "البروميلين" يمكن أن يساعد أيضاً في تقليل أعراض الربو.

    يحتوي على كميات كبيرة من المنغنيز الذي يعزز صحة العظام ويساعد على التمثيل الغذائي الصحي ويلعب دوراً في تنظيم سكر الدم.

    يحتوي الأناناس على العديد من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات التي تساعد في تعزيز المناعة وتحارب الالتهاب في الجسم.

    هل لتناول الأناناس أي مخاطر صحية؟

    قد يؤدي استهلاك الكثير من الأناناس إلى تسوس الأسنان، بالإضافة لمجموعة من الأعراض مثل الغثيان والإسهال والقيء وآلام البطن أو حرقة المعدة بسبب ارتفاع نسبة فيتامين سي.

    علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب "البروميلين" عند تناوله بكثرة القيء والإسهال والطفح الجلدي، ويمكن أن يتفاعل أيضاً مع بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية ومضادات التخثر وعقاقير الأرق ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات وما إلى ذلك.

    بالإضافة إلى ذلك يجب تجنب تناول أو شرب عصير الأناناس غير الناضج، ويعود ذلك إلى أن الأناناس غير الناضج سام للبشر ويمكن أن يؤدي أيضاً للإسهال والقيء الشديد.

    انظر أيضا:

    شاهد...الطريقة الصحيحة لتقطيع الأناناس
    علماء يعلنون عن فائدة جديدة للأناناس
    "أناناس مفخخ" يفتك بأنثى فيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جدارية فنان الشوارع الإيطالي سالفاتوري بينينتندي، للمواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، في برشلونة، إسبانيا 31 مايو 2020
    من أمريكا إلى سوريا...جداريات جورج فلويد
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    إنفوجراف.. أبرز محطات النزاع بين الهند والصين
    صراع الفيل والتنين الذي لا ينتهي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك