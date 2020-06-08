علماء يكتشفون كوكبا شبيها بالأرض يدور حول نجم يشبه الشمس

وجد علماء الفلك من قبل كواكب كثيرة شبيهة بالأرض، ولكن عادةً تكون حول النجوم القزمة الحمراء، مما يجعل تلك الكواكب غير صالحة للسكن بسبب إشعاعات النجوم، لكن اكتشف العلماء مؤخراً كوكب شبيها بالأرض يدور حول نجم كبير يشبه الشمس.

وعثر الباحثون على الكوكب الذي يُعرف باسم "كوي" (KOI-456.04) خارج المجموعة الشمسية وله نفس حجم الأرض، يدور حول نجم يشبه الشمس يدعى "كيبلر-160" (Kepler-160) على بعد 3000 سنة ضوئية، ويستغرق الكوكب 378 يوماً لإكمال دورة واحدة.

وبحسب موقع "إنغادجيت"، وجد الفريق الكوكب الجديد من خلال تمشيط وتدقيق بيانات تلسكوب "كيبلر" الفضائي القديم باستخدام خوارزميتين جديدتين تهدفان إلى دراسة سطوع النجم.

وكشفت التقارير السابقة في السنوات الست الماضية أن "كيبلر-160" يدور حوله كوكبان خارجيان، "كيبلر-160 بي" و"كيبلر-160 جيم" لكن هذه أكبر بكثير من الأرض وتدور حول النجم عن قرب، مما يجعل درجات حرارة سطحها شديدة الحرارة ولا تصلح للحياة.

وقال "رينيه هيلر"، مؤلف الدراسة الرئيسية ومدير معهد "ماكس بلانك" لأبحاث النظام الشمسي، في بيان: "يشير تحليلنا إلى أن كيبلر 160 لا يدور حوله اثنان بل ما مجموعه أربعة كواكب".

يقع كوكب"KOI-456.04" في المنطقة الصالحة للسكن في النظام، وهو مكان يمكن أن توجد المياه السائلة على سطحه، ويعتبر هذا الكوكب كبير نسبياً مقارنة مع العديد من الكواكب الأخرى التي قد تكون صالحة للسكن.

وتدل جميع الطرق التي يتفاعل بها هذا الكوكب المحتمل مع نجمه المضيف على أن الظروف على السطح يمكن أن تكون مشابهة للأرض، ولكن كل هذا يعتمد على ما إذا كان لديه غلاف جوي.

وقال الباحثون أنه إذا كان الكوكب يتمتع بجو مستقر مع ارتفاع درجة حرارة معتدل من تأثير الاحتباس الحراري على غرار كوكب الأرض، فإن متوسط ​​درجة الحرارة سيكون مشابهاً لمتوسط ​​درجة حرارة كوكبنا.

ولا يزال هناك بعض الشكوك حول وجود الكوكب نفسه، قال رينيه: "لا يمكن استبعاد أن كوكب KOI-456.04 هو في الواقع مجرد إحصاء أو خطأ قياس منهجي بدلاً من كوكب حقيقي"، على الرغم من أن الفريق يقدر أن هناك نسبة 85% لفرصة أن يكون بالفعل كوكبا.