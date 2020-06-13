مع أنها علامة للجمال أحيانا.. تقرير يكشف علاجات منزلية للتخلص من الشامات

يعاني الكثير من الأشخاص من ظهور الشامات في الوجه والجسم، والتي يعتبرها البعض إحدى علامات الجمال بينما البعض الآخر يعتبرها مظهر مزعج وغير مرغوب به.

وذكر موقع "ذا هيلث سايت" بتقرير بعض الأفكار المتداولة حول ظهور الشامات وكيفية إزالتها بالطرق الطبيعية.

تظهر الشامات على شكل بقع متفاوتة الحجم بنية، وردية أو سوداء اللون، وهي ناتجة عن مجموعة من خلايا الجلد المصطبغة نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس.

يعتقد الأطباء أن العوامل الوراثية والتغيرات الهرمونية التي تحدث في فترة الحمل، كما أن إفراط نشاط الغدد الدهنية، يمكن أن يسبب ظهور الشامات التي تعتبر غير ضارة بشكل عام، لكن في حالات نادرة يمكن أن تصبح سرطانية.

وذكر التقرير بعض العلاجات المنزلية الطبيعية لتخلص من الشامات، ومنها:

معجون الثوم

الثوم هو مادة طبيعية تحتوي على إنزيمات طبيعية تساعد على الحد من تصبغ الجلد وتقليل حجم الشامات.

يمكنك سحق بعض فصوص الثوم لتشكل معجوناً ثم ضعه على الشامة، وبمجرد أن يبدأ المعجون في الجفاف ضع ضمادة لاصقة على الشامة واتركه طوال الليل، كررها لمدة أسبوع لتحصل على النتائج.

خل التفاح

يصنف كأحد المكونات الأكثر استخداماً للتخلص من الشامات، وذلك لاحتوائه على حمض الماليك والأحماض الأخرى التي يمكنا أن تذيب الشامات.

ضع القليل من خل التفاح باستخدام قطعة من القطن الطبي على الشامة لتنظيفها، واتركها لمدة ساعة، كررها لأسبوعين للتخلص من الشامات.

زيت الخروع

يستخدم زيت الخروع لمعالجة الكثير من أمراض الجلد، وإزالة الشامات هي إحدى استخداماته.

خذ ملعقة كبيرة من زيت الخروع واخلطها مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز، ضع العجينة على الشامة واتركها طوال الليل ثم اغسله في الصباح، وكررها لمدة شهر.

عصير الأناناس

من المعروف أن عصير الأناناس يقتل البكتيريا، لذلك يستخدم على نطاق واسع في العديد من كريمات البشرة، وهو مفيد أيضاً في إزالة الشامات.

اخلط عصير الأناناس بملح البحر لتكوين مقشر جيد، ثم ضع الخليط فوق الشامة وابدأ في فركها لمدة 15 دقيقة لإزالة الطبقة العلوية من الشامة، استخدمه لمدة أسبوع.