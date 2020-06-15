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    طبيب يعالج نزلة برد

    دراسة أدهشت الخبراء... نزلات البرد تحميك من كورونا لمدة 17 عامًا

    © AP Photo / Tony Dejak
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    توصل خبراء وباحثون في علم المناعة إلى أن بعض أشكال نزلات البرد قد تساعد في توفير الحماية من فيروس كورونا المستجد، ويمكن أن تستمر المناعة ضد الفيروس لمدة تصل إلى 17 عاما.

    وقال الباحثون، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن "المرضى الذين سبق لهم الإصابة بنزلات البرد بسبب فيروسات تتعلق بمرض "كوفيد-19"، تسمى "فيروس كورونا بيتا"، قد يكون لديهم مناعة أو يعانون من شكل أخف من المرض".

    فيروس كورونا تحت المجهر
    © Photo / 圖擷取自中國疾病預防控制中心
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    وتسبب "فيروسات كورونا بيتا"، نزلات البرد الشائعة، ولكن أيضا التهابات شديدة في الصدر في المرضى الأكبر والأصغر سنا.

    ووجد الباحثون وفقا للصحيفة دليلا على أن بعض المناعة قد تكون موجودة لسنوات عديدة بسبب خلايا تائية تكون كـ"ذاكرة" الجسم من هجمات الفيروسات السابقة ذات التركيب الجيني المماثل، حتى بين الأشخاص الذين لم يتعرضوا لـ"كوفيد-19" أو السارس سابقا.

    وتشترك هذه الفيروسات في العديد من السمات الجينية مع الفيروسات التاجية والسارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والتي تنتقل جميعها من الحيوانات إلى البشر.

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    © flickr.com / Alisha Vargas
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    ويُعتقد أن الفيروسات التاجية تسبب ما يصل إلى 30% من جميع نزلات البرد، ولكن لا يُعرف على وجه التحديد النسبة التي تسببها أنواع فيروسات كورونا بيتا، وأنها توفر حماية دائمة للفيروسات وعلى هذا النحو يطلق عليها خلايا "الذاكرة".

    وأشارت الصحيفة بحسب دراسة حديثة إلى "ضرورة إثبات التأثير الوقائي لهذه الخلايا ضد "كوفيد-19" في المزيد من التجارب".

    لكن الخبراء يقولون إن "المرضى الذين تعافوا من فيروس الرئة القاتل، السارس، في عام 2003 أظهروا استجابات مناعية للبروتينات الرئيسية الموجودة في الفيروس التاجي".

    ويضيف المشاركون في الدراسة "تُظهر هذه النتائج أن الخلايا التائية، المتعلقة بالذاكرة الخاصة بالفيروس الناجم عن عدوى فيروس بيتا كورونا، طويلة الأمد، ما يدعم فكرة أن مرضى كوفيد-19 سيطورون مناعة طويلة الأمد للخلايا التائية".

    وأجريت الدراسة على عينات دم أخذت من 24 مريضا تعافوا من "كوفيد-19"، و23 ممن أصيبوا بمرض السارس و18 لم يتعرضوا أبدا لأي من السارس أو "كوفيد-19".

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    © AP Photo / Dmitry Lovetsky
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    وكانت الدهشة، وفقا لما قاله الباحثون ونشرته الـ"ديلي ميل"، هو أن نصف المشاركين الذين لم يتعرضوا لأي من السارس أو "كوفيد-19"، يمتلكون خلايا تائية أظهرت استجابة مناعية لفيروسات كورونا بيتا الحيوانية.

    واستنتج الخبراء أن "مناعة المرضى تم تطويرها بعد التعرض لنزلات البرد الشائعة الناجمة عن فيروسات كورونا بيتا أو ربما من مسببات أمراض أخرى غير معروفة حتى الآن".

    والخلايا التائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء وتشكل جزءا من خط الدفاع الثاني للجهاز المناعي ضد أي هجوم فيروسي، حيث تبدأ في الظهور بعد أسبوع تقريبا من الإصابة.

    ويعتقد منذ فترة طويلة أنها توفر حماية دائمة للفيروسات وعلى هذا النحو يطلق عليها خلايا "الذاكرة".

    الكلمات الدلالية:
    انفلونزا, فيروسات, فيروس, برد, فيروس كورونا
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