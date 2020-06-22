حلب السورية تحتفي بعيد الموسيقى العالمي بحفل فني من طراز الزمن الجميل... صور

بمناسبة عيد الموسيقى العالمي، أقامت مديرية المسارح والموسيقى بالتعاون مع نقابة الفنانين، حفلا موسيقيا أحيته فرقة "نغم" للموسيقى العربية بمشاركة أكثر من 30 عازفا قدموا من خلاله عددا من المقطوعات الخاصة وأغان من ألحان الزمن الجميل، بحسب ما نشره موقع المديرية على الإنترنت.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت، ثم ردد الحاضرون النشيد العربي السوري إيذاناً بالبدأ.

© Sputnik . Tarek Basmaje حلب السورية تحتفي بعيد الموسيقى العالمي بحفل فني من طراز الزمن الجميل

ومع أغنية الموسيقار العربي الراحل محمد عبد الوهاب "أنده عليك"، بدأت الفرقة الموسيقية حفلها بقيادة الفنان عبد الحليم حريري، مقدمين تلك المقطوعة الفريدة من مقام النهاوند، على خشبة مسرح نقابة الفنانين بحلب بتاريخ 21-6-2020، كما ذكرت صفحة موقع مديرية الثقافة في حلب على "فيسبوك".

ليحين بعدها موعد تكريم عدد من الموسيقيين القدامى، وذلك تقديراً لعطائهم الموسيقي الوفير على مدى السنوات السابقة، بحسب ما أفاده الصحفي طارق بصمه جي لوكالة "سبوتنيك".

وقال بصمه جي "كان منهم الفنانين وليد كردي وعبد الغني سرو وفاروق عطار وموسيس طبوجيان، وقدمت الفرقة الموسيقية التي ضمت عازفين يافعين وكبار، على مدار ساعتين، عدداً من الأغنيات الخالدة التي تراقصت على أنغامها أفئدة الحاضرين نشوةً وطرباً، كأغنية "فاتت جنبنا" للعندليب الراحل عبد الحليم الحافظ، إضافة إلى أغنية "يا مسافر وحدك" و"النهر الخالد" للراحل محمد عبد الوهاب، كما وتخلل الحفل مقطوعات موسيقية جديدة من ألحان المايسترو "حريري" جاءت من مقامات موسيقية متعددة".

© Sputnik . Tarek Basmaje حلب السورية تحتفي بعيد الموسيقى العالمي بحفل فني من طراز الزمن الجميل

من جهته مدير الثقافة والمسرح القومي بحلب، السيد جابر الساجور، قال في تصريح لوكالة "سبوتنيك": لم يتوقف النشاط الثقافي مطلقاً في مدينة حلب، حتى ضمن فترة ايقاف التجمعات والنشاطات الثقافية بسبب فيروس كورونا"، موضحاً أن "مديرية الثقافة بحلب عملت على إقامة ندوات الكترونية خاصة وأصبوحات غنائية بدون جمهور وبثها مباشرة على حسابها الخاص ضمن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليصبح الحضور إلكترونيا على شاشات الهاتف المحمول بدلاً من الحضور الشخصي".

© Sputnik . Tarek Basmaje حلب السورية تحتفي بعيد الموسيقى العالمي بحفل فني من طراز الزمن الجميل

فيما شدد الساجور أيضاً على "ضرورة الاهتمام بالموسيقى العربية الأصيلة ونشرها باستمرار، لنواجه بها موجة التلوث السمعي التي باتت تغزوا فضاءاتنا الثقافية وتشوه الذوق الموسيقي العام".

ومن الحاضرين قال الفنان المطرب فؤاد ماهر: "من المهم جداً إقامة مثل تلك الحفلات باستمرار، للتأكيد على أن الحفلات لا يجب أن تقتصر على الجانب الغنائي فقط".

وأضاف لوكالة "سبوتنيك": "فالموسيقى الأصيلة كيان منفصل وهوية خاصة، تعبر عادةً عن رقي الأمم وتحضرها الثقافي".