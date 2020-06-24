يحسن المزاج ويساعد في تخفيف الوزن... فوائد الزعفران الذهبية تحارب الالتهابات

يمتلك الزعفران الكثير من المكونات المفيدة ويساهم في محاربة الالتهابات وتحسين المزاج من خلال قدراته في إزالة الاكتئاب ويساهم في تخفيف الوزن.

ويلقب الزعفران بـ"الذهب الأحمر"، وهو واحد من أغلى التوابل في العالم، ويتميز برائحة قوية ولون مميز، ويمتلك العديد من الفوائد الصحية.

وبحسب موقع "خبر اليوم"، تحتوي هذه التوابل على مواد كيميائية تغير المزاج، وتقتل الخلايا السرطانية، وتقلل التورم، وتعمل كمضادات الأكسدة، ويعد آمن بشكل عام لمعظم الناس لتناوله، ومن السهل جداً إضافته إلى النظام الغذائي.

تحتوي هذه التوابل على مجموعة رائعة من المركبات النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة، وهي جزيئات تحمي خلاياك من الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي.

تشمل مضادات الأكسدة البارزة في الزعفران الكروسين، الكروسيتين، سافرانال، وكيمبفيرول.

الكروسين والكروسيتين هي أصباغ كاروتينويد ومسؤولة عن اللون الأحمر للزعفران، ويحتوي كلا المركبين على خصائص مضادة للاكتئاب، ويحمي خلايا الدماغ من التلف التدريجي، ويحسن الالتهاب، ويقلل من الشهية، ويساعد على فقدان الوزن.

ويعطي مضاد الأكسدة “سافرانال” المركب طعمه ورائحته المتميزة، وتظهر الأبحاث أنه قد يساعد في تحسين مزاجك وذاكرتك وقدرتك على التعلم، بالإضافة إلى حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي.

وأخيرا، تم العثور على كيمبفيرول في بتلات زهرة الزعفران، تم ربط هذا المركب بالفوائد الصحية، مثل تقليل الالتهاب وخصائصه المضادة للسرطان والنشاط المضاد للاكتئاب.