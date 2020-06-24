ليس كما تتوقع... البطاطا قد تساعد بتخفيض الوزن

تشير العديد من الدراسات إلى أن النظام الغذائي الغني بالبروتين يمكن أن يساعد في فقدان الوزن وزيادة مرونة وحجم العضلات، كما أن هذه الأطعمة ومنها البطاطا يمكن أن تمنحك الشعور بالشبع والرضا لساعات عديدة بعد تناول الطعام.

وبحسب "ذا هيلث سايت"، يساعد البروتين أيضاً على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ودرء الشعور بالجوع عن طريق خفض مستويات هرمون الجوع في الجسم، وبالتالي تسريع عملية فقدان الوزن.

وينصح من أجل هذه الأسباب، باتباع نظام غذائي غني بالبروتين لفقدان كيلوغرامات إضافية، وتعتبر منتجات الألبان والدجاج والبيض مصادر رائعة للبروتينات، بالإضافة إلى البطاطا التي يعتقد البعض بأنها قد تسبب زيادة الوزن لكونها غنية بالكربوهيدرات لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً فهي تسهم في فقدان الوزن بالإضافة لفوائدها العديدة والمذهلة للجسم، ومنها:

جيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم: ينصح بعدم تقشير البطاطا عند طهيها ويعود ذلك إلى وجود البوتاسيوم في قشر البطاطا، والذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

تعزز المناعة: تعتبر البطاطا أيضاً مصدراً جيداً لفيتامين سي الضروري لتعزيز المناعة في الجسم، حيث يمكن أن توفر حبة واحدة من البطاطا المتوسطة الحجم 45 بالمئة من احتياجات الجسم اليومية لفيتامين سي، كما أظهرت الدراسات أيضاً أن وجود كميات كافية من فيتامين سي يمكن أن يقلل من الإجهاد ويزيل التوتر.

تحسن الهضم وتحافظ على صحة القلب: وجود الألياف الغذائية في قشر البطاطا يمكنها من المساعدة في الحفاظ على صحة القلب وتعزيز الهضم، كما أنها خالية من الدهون والكوليستول مما يسهم في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية أيضاً.