مادة غذائية تتناولها يوميا تسبب السرطان

ونشر كاراسيف، في صفحته الشخصية على إنستغرام منشورا يوضح أن الاستهلاك المستمر لزيت عباد الشمس يعد سبباً رئيسيا للإصابة بمرض السرطان، مشيرا إلى أن زيت عباد الشمس يتم تكريره بمواد كيميائية، مثل البنزين والهكسان والذي يستخدم كمذيب لاستخلاص الزيت وعادة يذيب الصبغات الموجودة بالبذرة وهذا يؤدي بدوره إلى إنتاج زيت خام له لون غامق.
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Доброе утро дорогие друзья!☀️ ⠀ Сегодня хочу вновь затронуть тему антиракового питания. Если помните, ранее я выкладывал посты на тему #докторкарасев_полезныйпродукт там я коротко знакомил вас с продуктами полезными для нашего организма и способными предотвратить рак или взаимодействовать в ходе лечения. Сейчас я хочу более подробно углубиться в эту тему, и рассказать что именно в нашей семье мы изменили и привнесли в наше питание. ⠀ Если вам интересны такого рода посты, прошу поддержать лайком или комментом. И буду делиться с вами)) Спасибо. ⠀ Начнем как бы казалось с самого простого, но продукта который мы используем ежедневно. Это важно❗ ⠀ Речь об оливковом масле. Мы давно отказались от рафинированного подсолнечного масла. ⠀ 🌱Во-первых продукт, который получен в результате рафинации, подвергается воздействию химических веществ (гексана и бензина), которые невозможно досконально очистить. ⠀ 🌱Во-вторых, под действием высоких температур — (жарки на сковороде) состав масла полностью изменяется, в нём образуются канцерогенные вещества, которые в процессе готовки впитываются в продукты и с ними поступают в организм. Ежедневно! ⠀ 🌱Итог: рафинированное масло содержит огромное количество трансжиров, которые накапливаются в организме, и со временем избыток данных веществ приводит к развитию различных заболеваний и конечно же рака. ⠀ Выкидываем подсолнечное масло и заменяем на оливковое💪 Ведь самое главное - #оливковоемасло содержит большое количество антиоксидантов (актеозиды гидрокситиртзол, тирозол, фенилпропионовые кислоты). Были исследования в которых доказано, что эти вещества напрямую препятствуют развитию рака на начальных стадиях. Также в оливковом масле содержатся такие антиоксиданты как, секоиридоиды и лиганы, которые связывают с замедлением развития рака. ⠀ Благодарю за внимание, здоровья вам и вашим близким! ⠀ #диетапротиврака #антирак #рак #онкология #докторкарасев_антирак #ракдурак
ووفقا للطبيب الروسي تدخل هذه المواد في طعام الإنسان، لصعوبة سحبها من الزيت، وأثناء القلي، تتغير تركيبة الزيت بالكامل، ويحدث تكوين المواد المسببة للسرطان، وأثناء عملية الطهي، تمتص الأطعمة الزيت الذي يتضمن المواد المسرطنة وتدخل جسم الإنسان.
وأشار الطبيب إلى أن أسرته توقفت عن تناول زيت عباد الشمس واستبدلته بزيت الزيتون الذي يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الخلايا السرطانية.
وتعتبر الزيوت النباتية خيارا صحيا في حال لم تسخن، حيث تخفض الكوليسترول السيء وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
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