مادة غذائية تتناولها يوميا تسبب السرطان

Доброе утро дорогие друзья!☀️ ⠀ Сегодня хочу вновь затронуть тему антиракового питания. Если помните, ранее я выкладывал посты на тему #докторкарасев_полезныйпродукт там я коротко знакомил вас с продуктами полезными для нашего организма и способными предотвратить рак или взаимодействовать в ходе лечения. Сейчас я хочу более подробно углубиться в эту тему, и рассказать что именно в нашей семье мы изменили и привнесли в наше питание. ⠀ Если вам интересны такого рода посты, прошу поддержать лайком или комментом. И буду делиться с вами)) Спасибо. ⠀ Начнем как бы казалось с самого простого, но продукта который мы используем ежедневно. Это важно❗ ⠀ Речь об оливковом масле. Мы давно отказались от рафинированного подсолнечного масла. ⠀ 🌱Во-первых продукт, который получен в результате рафинации, подвергается воздействию химических веществ (гексана и бензина), которые невозможно досконально очистить. ⠀ 🌱Во-вторых, под действием высоких температур — (жарки на сковороде) состав масла полностью изменяется, в нём образуются канцерогенные вещества, которые в процессе готовки впитываются в продукты и с ними поступают в организм. Ежедневно! ⠀ 🌱Итог: рафинированное масло содержит огромное количество трансжиров, которые накапливаются в организме, и со временем избыток данных веществ приводит к развитию различных заболеваний и конечно же рака. ⠀ Выкидываем подсолнечное масло и заменяем на оливковое💪 Ведь самое главное - #оливковоемасло содержит большое количество антиоксидантов (актеозиды гидрокситиртзол, тирозол, фенилпропионовые кислоты). Были исследования в которых доказано, что эти вещества напрямую препятствуют развитию рака на начальных стадиях. Также в оливковом масле содержатся такие антиоксиданты как, секоиридоиды и лиганы, которые связывают с замедлением развития рака. ⠀ Благодарю за внимание, здоровья вам и вашим близким! ⠀ #диетапротиврака #антирак #рак #онкология #докторкарасев_антирак #ракдурак