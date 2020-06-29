3 أفلام لمخرجات عربيات تدخل مهرجان كان السينمائي

اختار المندوب العام لمهرجان "كان" السينمائي، تيري فريمو، 56 فلما قصيرا بينها أفلام عربية، رغم إلغائه الدورة 73 جراء تفشي فيروس كورونا.

تقدم 2067 فلما للمشاركة في المهرجان بينها 532 فلما لمخرجات، وفي النهاية تم اختيار 56 فلما، 16 منها أخرجت من قبل نساء.

ومن ضمنها ثلاث مخرجات من أصول عربية، هن المخرجة الشابة المصرية أيتن أمين مع فلمها "سعاد"؛ والمخرجة اللبنانية - الفرنسية دانيال عربيد مع فلمها "شغف بسيط"؛ والمخرجة الفرنسية - الجزائرية مايوين "دي إن إي" (DNA).

يتحدث فلم "سعاد" عن حياة ومشاعر الفتيات المراهقات في مناطق مختلفة في مصر، قال فريمو، إن الفلم قدم فرصة دخول البيوت ومعاينة ما تحويه من تفاصيل حميمة، ووصفت المخرجة اختيار فلمها قائلة: حلم كل صانعي الأفلام لأنه يبحث دائما عن الاختلاف، ويحترم السينمائيين".

ألف مبروك للفيلم المصري "سعاد" للمخرجة أيتن أمين والذي اختاره مهرجان كان السينمائي ضمن قائمة الأفلام الخاصة بدورة 2020. #ادعم_السينما_العربية pic.twitter.com/6l9F9lzhee — Dubai International Film Festival (@dubaifilm) June 6, 2020

ويحكي فلم "شغف بسيط" قصة حب بين عشيقين بطريقة تشّذ عن الأحكام الاجتماعية السائدة ولما تخللته تلك الفترة من أحكام رقابية اجتماعية متشددة. وتدور أحداثه بين موسكو، وباريس، وفلورنسا.

Among the 9 titles French international sales agent @PyramideInter will bring to this year's Online @mdf_cannes are Marie-Castille Mention-Schaar's A GOOD MAN and Danielle Arbid's SIMPLE PASSION, both recipients of the Cannes 73 Official Selection label. https://t.co/PhGlwjd5Qn — Cineuropa (@Cineuropa) June 19, 2020

ويقدم فلم "دي إن إي" رؤية داخل أسرة تقليدية وعلاقة الفتاة مع أقاربها ومواجهتها لوالديها وسط تصاعد التوترات التي تؤدي إلى أزمة هوية ذاتية.