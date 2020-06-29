لأول مرة... كوريا الشمالية تشيد بكتب لمؤلفين أجانب

وعرضت الصحيفة التابعة للجنة المركزية للمنظمة الأدبية الرسمية في كوريا الشمالية أعمال الكاتب البريطاني في 20 يونيو/حزيران في حين نشر الكتاب لأول مرة عام 1997 وأصدر الكتاب السابع عام 2007.

وقالت الصحيفة، "يبدي القراء اهتمامًا كبيرًا بكتاب الأطفال، هاري بوتر، وقد تم بيع السلسلة في بلدان مختلفة وأصبح مشهورًا بين الأطفال والبالغين"، بحسب ما نقلته "ذي كوريا هيرالد".

وقالت الصحيفة: "تركز فكرة هاري بوتر على ريادة الأطفال لطريقهم في الحياة بقوتهم وقدرتهم الخاصة، ومن جهة أخرى تحكي قصة عن عالم خيالي وسحري بعيد عن الواقع".

وقامت صحيفة الأدب بتغطية الأحداث والمحتوى الثقافي لكوريا الشمالية، منذ عام 1956، بما في ذلك الأفلام والفنون الأدائية التي تعزز شرعية النظام.