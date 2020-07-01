بدء التصويت عبر الانترنت في مسابقة "ستينين"

وفقًا للتقاليد، يمكن لمستخدمي الإنترنت أيضا تحديد أفضل عمل بين أولئك الذين دخلوا في القائمة القصيرة في مسابقة أندريه ستينين 2020.

وقد بدأ التصويت عبر الإنترنت للمستخدمين على مواقع المسابقة، الموقع الروسي: (stenincontest.ru/winners2020)؛ والإنجليزي: ( stenincontest.com/winners2020).

للمشاركة في التصويت عبر الإنترنت، يجب أن يكون لديك حساب في إحدى الشبكات الاجتماعية VKontakte أو Facebook أو Twitter أو خدمة Weibo الصينية. التصويت مفتوح حتى منتصف الليل من 31 يوليو/ تموز. سيتم الإعلان عن الفائز في التصويت عبر الإنترنت في أوائل أغسطس/ آب، وسيتلقى مؤلف الصورة الأكثر شعبية على الإنترنت شهادة المسابقة.

وفقًا للمراقبة المسابقة، رئيسة المشاريع المرئية في وكالة "روسيا سيغودنيا" الدولية، أوكسانا أوليينيك، يمنح التصويت عبر الإنترنت الجمهور في الإنترنت الفرصة للنقاش مع خبراء لجنة التقييم الدولية، واختيار المفضل لديهم.

وقالت أولينيك: "اليوم، في الوقت الذي يتمكن الجميع من التقاط صورة، بمجرد النقر على زر الكاميرا على جهاز محمول، كثير من الناس يحكمون على الصورة ويتحدثون عنها. تختار مسابقتنا أفضل ما في عالم التصوير الصحفي الشاب الحديث، ونحن مهتمون بتقييم المشاهد، الذي يتم التقاط الصور من أجله، لاختيار المسابقة. لجنة التقييم وضعت قائمة قصيرة، والجوائز التي حددتها لجنة التحكيم أيضًا، سنعددها في سبتمبر. ولكن أي نوع من العمل سيصبح الأفضل والأكثر أهمية لجمهور الإنترنت - سيظهر التصويت عبر الإنترنت. ندعو جميع عشاق التصوير الفوتوغرافي للمشاركة فيها وننتظر نتائجها بفارغ الصبر!".

في سبتمبر/ أيلول، سيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة علىstenincontest.ru | stenincontest.com ، ثم في موسكو سيتم افتتاح معرض الفائزين.

عن المسابقة

تهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها وكالة "روسيا سيغودنيا"تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت الانتباه إلى تحديات التصوير الصحفي الحديث.

وتعتبر منصة للمصورين الشباب أصحاب الموهبة، حيث يوجهون انتباهنا إلى الناس والأحداث القريبة منا.

في عام 2020 الشركاء الرسميون للمسابقة:: موقع المعلومات والأخبار فيستي. رو، والقناة التلفزيونية الحكومية "روسيا كولتورا".

الشركاء الإعلام الدوليون في المسابقة: وكالة الأنباء والإذاعة سبوتنيك ووكالة الأنباء أسكانيوز، وشركة إندبندنت نيوزو وكالة أنباء نوتيميكس ووكالة الأنباء آنا وقناة وموقع آر تي وشينغهاي يونايتد ميديا غروب وموقع صحيفة تشاينا ديلي و الموقع الإلكتروني ذا بابير والشبكة الإعلامية الميادين ووكالة الأنباء برينسا لاتينا و وكالة الأنباء نيوز 1 والموقع الإلكتروني DBW الموقع الإخباري برازيل 247.

الشركاء المختصين في المسابقة: مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" وموقع رشان فوتو وموقع فوتو ستودي رو ومدرسة التصوير "أكاديميا فوتوغرافي" والموقع الإخباري يونغ جورناليستيس ومجلة فوتوارجينتا وكلوفوتوجروناليستي نيو دلهي ومجلة Enfoque Visual ومجلة لف مغازين ومهرجان فوتون كشريك دولي.