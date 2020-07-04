مشروبات تساهم في الوقاية من كورونا

نشر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحة الفيسبوك بعض النصائح المتعلقة بمشروبات تزيد مناعة الجسم في الوقاية من كورونا.

وكتب المتحدث، كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة فيتامين (ج).

الحليب مصدر للبروتين والزنك، يجب تناول كوبا في الصباح وآخر في الليل.

شرب 8-10 أكواب يوميا من الماء لأن الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم.

يذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تجاوزت الـ11 مليون، وصل عدد المتعافين منهم لقرابة ال6 ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات 5 مليون و25 ألف.