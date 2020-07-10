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    لكل منها مصدر... دراسة تكشف تأثير كل فيتامين على البشرة

    © REUTERS / David Gray
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    ينصح الأطباء وخبراء التغذية دوماً بالغذاء الصحي الطبيعي الغني بالفيتامينات لتعزيز الصحة العامة، لكن ما لا نعرفه هو أن هذه الفيتامينات جميعها لها أثرها المذهل للحفاظ على نضارة البشرة ورونقها أيضاَ.

    ذكر موقع "أيول" بتقرير صحي أبرز هذه الفيتامينات التي تمنحنا بشرة متوهجة، وأبرز مصادرها الطبيعية، ومنها:

    فيتامين آ A

    مهم جداً لإصلاح البشرة وتجديد خلاياها، وحمايتها من أضرار أشعة الشمس، فضلا عن منع تشكل البشرة الجافة والمتقشرة، ويوجد في الأطعمة مثل الجزر والخس والأسماك والقرع والخضار ذات الأوراق الداكنة والبيض.

    فيتامين ب B

    يمنح فيتامين B البشرة التوهج والنضارة، ويعرف بدوره كمضاد للأكسدة لذا فهو يساعد على علاج علامات الشيخوخة ومنع ظهورها، وأفضل الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين هي الأرز والبيض ودقيق الشوفان والموز والمشمش والأفوكادو وبذور عباد الشمس والبقوليات.

    فيتامين سي C

    أبرز ما يميزه هو أن فيتامين C يدخل في عملية تكوين الكولاجين في الجسم، وهو ما يساعد في الحفاظ على نضارة بشرة الجلد وحيويتها، لذا فإن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يساهم في ترهل الجلد وظهور التجاعيد.

    يمكن العثور على هذا الفيتامين الرائع في الأطعمة مثل الحمضيات والخضروات الورقية واللفت والقرنبيط والفليفلة والبقدونس والكيوي والبندورة.

    فيتامين إي E

    تقريبا كل امرأة لديها زيت فيتامين E مدركة تماماً لفوائده، ولكن عندما يتم تناول هذا الفيتامين من مصادر طبيعية، تكون الفوائد أكبر.

    وتتلخص أهمية هذا الفيتامين بكونه رائع لترطيب البشرة، ويساعد على تقليل الندبات فهو عنصر هام في العديد من منتجات التجميل، ويحارب الجذور الحرة والبكتيريا والفيروسات الموجودة في الجسم أيضاً.

    يمكن العثور عليه في اللفت والسبانخ والفول السوداني وزيت عباد الشمس وزيت الزيتون وسمك السلمون والبندورة واللحوم الحمراء والمانجو والأفوكادو والمكسرات.

    فيتامين ك k

    قد لا يكون هذا الفيتامين من أكثر الفيتامينات شهرة، وقد لا تعلم بأنه يساعد على تقليل الهالات السوداء وكذلك الكدمات، بالإضافة لدوره في درء الإصابة بالعديد من الأمراض مثل هشاشة العظام وأمراض القلب، وأهم مصادره الملفوف والقرنبيط والسبانخ والخس والخضروات ذات الأوراق الخضراء واللحوم والبيض.

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