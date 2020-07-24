تحف رومانية في متجر مأكولات إسباني تثير الجدل... صور وفيديو

وبحسب تقرير مرفق بمقطع فيديو نشرته شبكة "CNN" الأمريكية، فمن الممكن أن هذه التحف قد أنشئت في القرن الأول، وتم الحصول عليها من حطام السفن قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط.
Authorities inspecting a seafood store in Spain have discovered a collection of ancient Roman containers, called amphorae, some of which could have been created in the first century and recovered from shipwrecks off the Mediterranean coast https://t.co/iBLwcwzktB pic.twitter.com/oeNo2HXqJX— CNN (@CNN) July 24, 2020
وعثر على نحو 13 "أمفورا" رومانية، إلى جانب مرساة معدنية من القرن الثامن عشر.
Authorities inspecting a seafood store in Spain have discovered a collection of ancient Roman containers, called amphorae, some of which could have been created in the first century and recovered from shipwrecks off the Mediterranean coast.@cnnbrk pic.twitter.com/BK7dZMfc2t— Olaudah Equiano® (@RealOlaudah) July 24, 2020
وبحسب ناشطين على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تفاجأ الضباط عند الكشف على هذه الحاويات الرومانية، خلال فحص روتيني لتخزين وتسويق منتجات الأسماك المجمدة بالمتجر، في اليكانتي. وبالتالي، وجد أصحاب المتجر أنفسهم قيد التحقيق بسبب خرق القوانين المتعلقة بامتلاك قطع أثرية تاريخية.
Police officers found ancient #Roman olive oil #amphorae while doing a routine inspection of a seafood shop in #Alicante, #Spainhttps://t.co/YPmzkvhWJz pic.twitter.com/oiaa9Gkwls— Sarah (@Sarah404BC) July 24, 2020
وتم جلب الاكتشافات إلى وزارة التعليم والثقافة والرياضة الإسبانية، التي قررت أنها من المحتمل من الإمبراطورية الرومانية، ويمكن أن تعود إلى القرن الأول.
وقال بيان الحرس المدني: "يمكن أن يكون أحدها ذو أهمية كبيرة بسبب محدوديته، معظمها هو عبارة عن "أمفورات" أولية، تم استخدامها لنقل الزيت إلى روما، في حين أن بعضها كان سيتم استخدامه لنقل النبيذ وصلصات الأسماك".
#Austin Wineries Revive an Ancient Winemaking Technique via @AustinChronicle @TheAustinWinery @WilliamChrisVin #quevri #Amphorae #texas #txwine— WineCompass (@winecompass) July 23, 2020
https://t.co/GVmMVrnUVt
ويعتقد الضباط أن هذه الاكتشافات قد وجدت بين حطام السفن، وكانت ستحميها قوانين التراث إذا تم العثور عليها قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)