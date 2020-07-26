إلغاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش"

وتأجل مشروع المسلسل في بادئ الأمر لعام 2022 بعدما ارتبط أبطال العمل وعلى رأسهم نيللي كريم بأعمال أخرى.
وتراجعت شركة "العدل غروب" من إنتاج جزء ثان من المسلسل، وقررت البحث عن مسلسل آخر تنتجه في رمضان المقبل بجانب مسلسل آخر ستقوم ببطولته يسرا لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن.
أعلنت المخرجة كاملة أبو ذكري اعتذارها عن إخراج الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش".— مجلة هي (@hiamag) June 29, 2020
وأكدت أنها لا تحب تكرار نفس التجربة مرة أخرى، وتحب أن تقوم بتجربة أعمال مختلفة فيما بعد وأضافت: "أنا شخص زهوق وبزهق بسرعة وأنا اديت كل اللي عندي في الجزء الأول". pic.twitter.com/ZaADD2XOJi
يذكر أن متابعي المسلسل أقاموا حملات عديدة للمطالبة بعرض جزء ثان منه.
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