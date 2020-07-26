إلغاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش"

أعلنت المخرجة كاملة أبو ذكري، أنها لن تقدم جزءا ثانيا من المسلسل الكوميدي "بـ 100 وش" من بطولة آسر ياسين ونيللي كريم.

وتأجل مشروع المسلسل في بادئ الأمر لعام 2022 بعدما ارتبط أبطال العمل وعلى رأسهم نيللي كريم بأعمال أخرى.

وتراجعت شركة "العدل غروب" من إنتاج جزء ثان من المسلسل، وقررت البحث عن مسلسل آخر تنتجه في رمضان المقبل بجانب مسلسل آخر ستقوم ببطولته يسرا لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن.

أعلنت المخرجة كاملة أبو ذكري اعتذارها عن إخراج الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش".



وأكدت أنها لا تحب تكرار نفس التجربة مرة أخرى، وتحب أن تقوم بتجربة أعمال مختلفة فيما بعد وأضافت: "أنا شخص زهوق وبزهق بسرعة وأنا اديت كل اللي عندي في الجزء الأول". pic.twitter.com/ZaADD2XOJi — مجلة هي (@hiamag) June 29, 2020

يذكر أن متابعي المسلسل أقاموا حملات عديدة للمطالبة بعرض جزء ثان منه.