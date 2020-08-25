الآثار المصرية تكشف موعد افتتاح متحف المركبات الملكية

وقالت مها عبد الوارث، المشرف على الإدارة المركزية للمتاحف التاريخية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تعتزم افتتاح متحف المركبات الملكية خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأشارت عبد الوارث، في مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، صباح الثلاثاء، إلى أن "عملية تطوير وترميم متحف المركبات الملكية بدأت منذ عام 2001، لكنها توقفت عدة مرات".

ولفتت المسؤولة إلى أنه بدء التجهيز الفعلي للافتتاح منذ منتصف عام 2017.

وقالت عبد الوارث إنه سيتم فتح المتحف فترتين يوميًا، "الفترة الصباحية ستكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، والمسائية ستكون من الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً".

وتابعت عبد الوارث "تم تحديد أسعار تذاكر الدخول للمتحف، بسعر عشرين جنيهًا للمصريين والعرب، وعشر جنيهات للطلاب".

وقالت المشرف على الإدارة المركزية للمتاحف التاريخية بوزارة السياحة والآثار، إنه بخلاف متاحف أخرى كثيرة سيكون متاح التصوير بالهواتف داخل المتحف.

وأوضحت أنه سيتم إلزام الزوار باتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات، وتحديد مسافات للتباعد الاجتماعي.