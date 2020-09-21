رد فعل غريب لرامي يوسف بعد خسارته جائزة "إيمي"... فيديو

نشر الممثل الكوميدي رامي يوسف مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارته في حفل جوائز "إيمي 2020".

وعلق يوسف على الفيديو: "عندما تخسر جائزة إيمي".

وتظهر اللقطات الممثل وهو يلوح من خارج منزله مرتديا بدلة واقية كاملة. وتفاعل المتابعون مع المنشور، مؤكدين أن يوسف كان يستحق الجائزة.

when you lose the emmy pic.twitter.com/ECkbGcoHBA — ramy youssef (@ramy) September 21, 2020

ومثّل يوسف في الفيديو الطريقة الجديدة لتسليم جوائز إيمي، حيث تم إرسال مندوبين في بدلات واقية، الذين قدموا الجوائز للمرشحين عند باب منازلهم موثقين ردود فعلهم باستخدام كاميرات.

وتم ترشيح المخرج الأمريكي، من أصول مصرية، رامي يوسف، لجائزة مهرجان "إيمي"، كممثل رئيسي بارز ولإخراجه المتميز في العمل الكوميدي مسلسل "رامي".