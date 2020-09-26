وفاة الدبلوماسي العماني موسى بن جعفر

توفي، اليوم السبت، الدبلوماسي العماني، موسى بن جعفر بن حسن، عن عمر ناهز 70 عاما.

ووفقا لصحيفة "الرؤية"المحلية، حاز الدبلوماسي العماني، المولود في ولاية مطرح سنة 1950، على عدة أوسمة، ويعتبر موسى بن جعفر أول فرانكفوني عُماني وأول عُماني يحصل على درجة الدكتوراه من السربون.

بعد المرحلة الابتدائية بمسقط رأسه بمطرح، واصل دراسته الإعدادية في دبي، وأنهى دراستها الثانوية في أبو ظبي، في مطلع السبعينات من القرن العشرين، قبل أن يسافر إلى بيروت، لإكمال دراسته في تخصص الجغرافيا بكلية الآداب التابعة لجامعة بيروت العربية.

وفي عام 1991 صدر مرسوم سلطاني يقضي بمنحه لقب "سفير سلطنة عُمان لدى اليونيسكو"، كما ترأس المجموعة العربية لدى اليونيسكو في الفترة الممتدة من 1986 حتى عام 2004، وفي الوقت نفسه كان طالبا بجامعة السربون، التي درس بها دكتوراه المرحلة الثالثة ثم دكتوراه الدولة التي أنجزها في القانون في يوليو عام 1990 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، إذ كانت لجنة التحكيم مكونة من نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق فيها البروفيسور بيار فيلارد، والبروفيسورة مدام جيفري أسبينوزي أستاذة القانون المقارن بالجامعة، والبروفيسور باسم الجسر أستاذ القانون بالجامعة اللبنانية والمدير السابق لمعهد العالم العربي بباريس، والبروفيسور البشير المحجوب أستاذ العلوم بالجامعة التونسية.