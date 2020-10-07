شيرين رضا: تأثير والدي في الفن أكبر مما تخيلته

علقت الفنانة شيرين رضا، على الاحتفالية الفنية التي نظمتها دار الأوبرا المصرية تحت عنوان "ذكريات الكرنك"، والتي جاءت ضمن الفعاليات المقررة بوزارة الثقافة للاحتفاء باسم الفنان الراحل محمود رضا بعد رحيله في وقت سابق من العام الجاري.

ونشرت الفنانة المصرية شيرين رضا مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" من الاحتفالية، وكتبت: "لما حد كان بيقول على اللي راحوا إنهم لسة موجودين وسطنا، كنت بحس بالمبالغة. امبارح في حفل الأوبرا، صدقت إن بابا لسة موجود بيننا".

وتابعت "مهما قلت مش هقدر أعبرعن مدى امتناني لمعالي الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم برعاية الحفل اللي أثبت إن تأثير بابا على الفن أكبر من اللي كنت أتخيله، وإنه لسة موجود وسطنا وأثره مش هيروح أبداً، .. شكر كتير لفرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني، أرمينيا كامل، وأوركسترا أوبرا القاهرة، يقيادة المايسترو هشام جبر، والمخرج هشام الطلي".

وحضرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، وبصحبتها الفنانة الرائدة فريدة فهمى والفنانة شيرين رضا والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، احتفالية دار الأوبرا المصرية تحت عنوان ذكريات الكرنك.