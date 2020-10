شيرين رضا: تأثير والدي في الفن أكبر مما تخيلته

View this post on Instagram

لما حد كان بيقول على اللي راحوا إنهم لسة موجودين وسطنا، كنت بحس بالمبالغة. في حفل الأوبرا، صدقت إن بابا لسة موجود بيننا. مهما قلت مش هقدر أعبر عن مدى امتناني لمعالي الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم برعاية الحفل اللي أثبت إن تأثير بابا على الفن أكبر من اللي كنت أتخيله، وإنه لسة موجود وسطنا وأثره مش هيروح أبداً. شكراً كتير لفرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني، أرمينيا كامل، وأوركسترا أوبرا القاهرة، يقيادة المايسترو هشام جبر، والمخرج هشام الطلي. My father gave me the best gift anyone could ever receive; his unconditional love during his life, and the unconditional love of people after his passing. I was so happy and proud yesterday attending his honoring at the @cairooperahouse, I felt his presence all over the place. I’m so proud to carry his name 🤍 #RestInPeace