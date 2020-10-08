الحل موجود.. 6 أعراض مبكرة تحذر من السكري و4 تنذر بتطوره

وأشار الاختصاصي عبر صفحته على موقع "إنستغرام" إلى أن "كل حالة عرضية تسبق السكري بغضون خمس سنوات يمكن أن تتحول إلى مرض السكري".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Что такое преддиабет и как его распознать? ⠀ Каковы симптомы? Кто находится в группе риска? Как выявляется и можно ли его вылечить? ⠀ Читайте👇 ⠀ Преддиабет — это пограничное состояние, при котором уровень сахара в крови превышает норму, но еще недостаточно высок для постановки диагноза «диабет». ⠀ Сегодня с этим нарушением живет примерно 20 миллионов россиян! Таковы неутешительные выводы Национального кросс-секционного эпидемиологического исследования. ⠀ По словам врачей, каждый второй случай преддиабета в течение 5 лет может перейти в диабет. ⠀ 🔺ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РИСКА ⠀ Преддиабет возникает из-за дисбаланса гормона инсулина в организме. ⠀ 1 причина: недостаточная выработка инсулина поджелудочной железой. ⠀ 2 причина: инсулинорезистентность - недостаточная чувствительность клеток к инсулину. Ткани не могут нормально усваивать глюкозу, поэтому клетки постоянно «голодают», заставляя человека есть все больше и больше еды, богатой углеводами. ⠀ К факторам, риска относятся: — лишний вес (ИМТ выше 30; объем талии более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин); — возраст более 45 лет; — гипертония; — наследственная предрасположенность; — повышенный уровень сахара, триглицеридов и холестерина; — гестационный диабет во время беременности; — синдром поликистозных яичников у женщин и эректильная дисфункция у мужчин. ⠀ 🔺СИМПТОМЫ ⠀ Опасность в том, что оно может бессимптомно протекать долгие годы. По статистике американского Центра контроля и профилактики заболеваний, 84% людей даже не подозревают о том, что у них преддиабет! ⠀ И все же, какие звоночки должны настораживать? ⠀ -постоянный голод, даже после плотного приема пищи -жажда, сухость во рту -учащенные позывы к мочеиспусканию (в т.ч. ночью) -нечеткость зрения -сухость кожи (особенно на локтях) -темные пятна на коже в области соприкосновения с одеждой (на шее, -подмышками, под молочными железами у женщин и пр.) -постоянная слабость, усталость, головные боли -потеря веса при повышенном аппетите -покалывание и онемения рук и ног -ухудшение сна ⠀ 🔺ДИАГНОСТИКА ПРЕДДИАБЕТА и ЛЕЧИТСЯ ЛИ ПРЕДДИАБЕТ читайте далее в галерее на фото!
وفقًا للاختصاصي، فإن التنبيهات الرئيسية المحذرة للسكري 6، وهي الجوع المستمر والعطش وجفاف الفم وزيادة الرغبة في التبول وجفاف الجلد ووجود بقع داكنة في منطقة ملامسة الملابس.
بالإضافة إلى ذلك، فهناك 4 أعراض هي الضعف المستمر، والصداع، وتنميل الأطراف، وقلة النوم قد تشير إلى تطور المرض.
وأشار كوفالكوف إلى أنه يمكنك التخلص من مقدمات السكري عن طريق "تغيير نمط حياتك".
وأوصى الطبيب بأن يتحول الأشخاص المعرضون للخطر إلى نظام غذائي متوازن، وأن يزيدوا من نشاطهم البدني ويراقبوا مستويات السكر في الدم بانتظام.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)