الشاعرة الأمريكية لويز جلوك تحصل على جائزة نوبل للآداب

أعلن الحساب الرسمي لأكاديمية نوبل في ستوكهولم على تويتر، اليوم الخميس، حصول الشاعرة الأمريكية لويز جلوك رسميا على جائزة نوبل للأدب.

وجاء في التغريدة: "إن جائزة نوبل في الأدب لعام 2020 تُمنَح للشاعرة الأمريكية لويز جلوك لصوتها الشعري الرائع".

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

وحصل على الجائزة في عام 2019 النمساوي بيتر هاندكه، وفي 2018 كانت من نصيب البولندية أولغا توكارتشوك.

يذكر أنه تم إلغاء جائزة نوبل للأدب عام 2018 بسبب أزمة في الأكاديمية السويدية، لاختيار الفائز، حيث تم اتهام شخصية ثقافية رائدة في السويد جان كلود أرنو بالتحرش الجنسي من قبل 18 امرأة وحدثت معظم حالات التحرش منذ وقت طويل للغاية لم تتم مقاضاتها.