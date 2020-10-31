8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

يمكن أن يكون للحصول على كمية كافية من الحديد يوميا تأثيرا كبيرا على مزاجك ومستويات الطاقة لديك، فالحديد عنصر غذائي حيوي مطلوب للنمو الأمثل وتطور الجسم.

ويعد الحديد معدن أساسي ومهم لوظائف الجسم مثل نقل الأكسجين وتخليق الحمض النووي واستقلاب العضلات، ويمكن أن يؤثر نقص الحديد على النشاط العقلي والبدني.

ما هي أعراض نقص الحديد؟

وبحسب موقع "ذا هيلث سايت"، فإن نقص الحديد هو أكثر أنواع فقر الدم شيوعا، ويحدث عندما لا يحصل جسمك على ما يكفيه من الحديد.

قد تختلف علامات وأعراض الحالة وفقا لشدة المرض والعمر والعوامل الصحية الأخرى، وتشمل العلامات والأعراض الشائعة لنقص الحديد ما يلي:

ضيق في التنفس

عندما يكون جسمك غير قادر على نقل الأكسجين إلى العضلات والأنسجة بشكل فعال، فإنه يحاول الحصول على المزيد من الأكسجين مما يزيد من معدل التنفس.

لذلك، إذا شعرت بضيق في التنفس أثناء القيام بالمهام اليومية، فقد يكون السبب هو نقص الحديد.

خمول

مع وصول كمية أقل من الأكسجين إلى أنسجتك، تشعر بالتعب والحرمان من الطاقة، ومع ذلك يتجاهل الناس التعب باعتباره عرضا من أعراض نقص الحديد ويعتبرونه جزءا من حياة محمومة.

ويعاني معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة أيضا من الضعف وعدم القدرة على التركيز.

الصداع

هل تصاب بصداع متكرر؟ يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الهيموغلوبين إلى انقطاع إمداد الدماغ بالأكسجين، مما يتسبب في تضخم الأوعية الدموية، وهذا يؤدي إلى الصداع والدوار.

جفاف الجلد والشعر

في معظم حالات نقص الحديد، يؤدي نقص الهيموغلوبين إلى تقليل كمية الأكسجين المتاحة للخلايا المسؤولة عن نمو الشعر الصحي، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

يمكن أن يجعل نقص الحديد بشرتك جافة، ويؤدي إلى مشاكل الجلد.

انتفاخ الفم واللسان

إذا لاحظت يوما تورما وألما في اللسان والفم، فافحص مستويات الحديد لديك، لأن التشققات في زوايا الفم وتقرحات الفم والشعور بالحرقان في الفم وجفاف الفم هي أيضا بعض العلامات نقص الحديد.

متلازمة تململ الساق

هل شعرت من قبل برغبة قوية في تحريك قدميك وفي حكة بهما؟ يمكن أن يكون ذلك علامة على نقص الحديد، حيث وجدت بعض الدراسات أن نقص الحديد في الجسم قد يترافق مع متلازمة تململ الساق.

خفقان القلب

نظرا لأن جسمك غير قادر على نقل الأكسجين بشكل صحيح، فإن قلبك يعمل بجد أكبر لنقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب أو جعل ضربات قلبك سريعة بشكل غير طبيعي.

جلد شاحب

من الأعراض الأخرى الملحوظة لنقص الحديد هي الشحوب، حيث يجبر نقص الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء بشرتك على فقدان لونها الأحمر.

يمكن أن يكون لديك نقص في الحديد إذا لاحظت شحوبا في وجهك أو أسفل الجفون أو الأظافر.