دراسة: مدة النوم مهمة لطول العمر

وذكر ذلك موقع شركة "إكسبريس"، نقلاً عن دراسة أجراها علماء من جامعة "تولين" في نيو أورلينز، الولايات المتحدة الأمريكية، بأن مدة النوم مهمة للحماية من قصور القلب.

وتوصل الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بأنماط نوم صحية يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.