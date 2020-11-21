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    أفضل 9 أطعمة ومشروبات يجب تناولها قبل النوم

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    جرت العادة أن نسمع معلومات مفادها عدم تناول الأطعمة والمشروبات قبل النوم، لما لها من تأثير على زيادة الوزن، ولكن لكل قاعدة استثناء.

    إليك أفضل 9 أطعمة ومشروبات يمكنك تناولها قبل النوم لتحسين جودة نومك وصحتك، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي.

    1. اللوز

    ارتبط تناول اللوز بانتظام بانخفاض مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب. ويعزى ذلك إلى الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف ومضادات الأكسدة.

    وكل 28 غرام من اللوز يوفر 25% من احتياجات المنجنيز اليومية للرجال و 31% من احتياجات المنجنيز اليومية للنساء.

    بالإضافة لغناه بالمغنيزيوم والفوسفور وغيرها من المعادن التي أكدت الدراسات حاجة الجسم لها للنوم بعيدا عن الأرق والاضطرابات الصحية.

    2. الجوز

    يعتبر الجوز من المكسرات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، وتوفر أكثر من 19 نوعًا من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى 1.9 جرام من الألياف، في (28 غرامًا).

    الجوز غني بشكل خاص بالمغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز والنحاس.

    بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الجوز مصدرًا كبيرًا للدهون الصحية، بما في ذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض اللينوليك، ويعزز صحة القلب.

    وبالتالي تناوله يحسن النوم، بحسب الدراسات.

    3. الكيوي

    الكيوي فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ومغذية للغاية.

    تحتوي فاكهة واحدة فقط على 42 سعرة حرارية وكمية كبيرة من العناصر الغذائية، بما في ذلك 71% من القيمة اليومية لفيتامين "سي"، وتوفر للرجال والنساء 23% و 31% على التوالي من فيتامين "ك" الذي يحتاجون إليه كل يوم.

    وتحتوي على كمية مناسبة من حمض الفوليك والبوتاسيوم بالإضافة إلى العديد من المعادن النادرة أيضًا، وبالتالي تناول الكيوي قد يفيد صحة الجهاز الهضمي ويقلل الالتهاب ويقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، وتحسين جودة النوم.

    4. عصير الكرز

    © AFP 2020 / ISSOUF SANOGO
    تسبب الطفح الجلدي.. الكاجو يحتوي على مادة سامة تفقد فعاليتها بطريقة واحدة
    فهو يوفر كميات متواضعة من عدد قليل من العناصر الغذائية الهامة، مثل المغنيسيوم والفوسفور، إنه مصدر جيد للبوتاسيوم أيضًا.

    بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين والفلافونول.

    من المعروف أيضًا أن عصير الكرز الحامض يعزز النعاس، وقد تمت دراسته أيضًا لدوره في تخفيف الأرق، لهذه الأسباب، فإن شرب عصير الكرز الحامض قبل النوم قد يحسن نوعية نومك.

    5. شاي البابونغ

    شاي البابونغ هو شاي عشبي مشهور قد يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، تقلل الالتهاب الذي يؤدي غالبًا إلى أمراض مزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب، بالإضافة إلى أنه يقلل القلق والاكتئاب ويحسن صحة الجلد.

    يحتوي شاي البابونغ على بعض الخصائص الفريدة التي قد تحسن نوعية النوم، لإحتوائه على الأبجينين المضاد للأكسدة والمرتبط بمستقبلات معينة في دماغك والتي قد تعزز النعاس وتقلل من الأرق.

    6. شاي زهرة الآلام (باشن فلاور)

    هو شاي عشبي آخر يستخدم تقليديا لعلاج عدد من الأمراض الصحية.

    إنه مصدر غني بمضادات الأكسدة الفلافونويدية. تشتهر مضادات الأكسدة الفلافونويدية بدورها في تقليل الالتهابات ، وتعزيز صحة المناعة ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

    بالإضافة إلى ذلك، قدرته الكبيرة على تقليل القلق.

    7. الديك الرومي

    يحتوي على نسبة عالية من البروتين، حيث يوفر الديك الرومي المشوي حوالي 8 غرامات من البروتين لكل (28 غرامًا).

    جوارب
    © Depositphotos / Nito103
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    والبروتين عنصر مهم للحفاظ على عضلاتك قوية وتنظيم شهيتك.

    يعتبر الديك الرومي مصدرًا متواضعًا لعدد قليل من الفيتامينات والمعادن، مثل الريبوفلافين والفوسفور والسيلينيوم.

    يساهم البروتين الموجود في الديك الرومي أيضًا في قدرته على تعزيز التعب. هناك أدلة على أن تناول كميات معتدلة من البروتين قبل النوم يرتبط بتحسين نوعية النوم، بما في ذلك الاستيقاظ الأقل طوال الليل.

    8. الأسماك الدهنية

    تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة  والماكريل، صحية بشكل لا يصدق.

    وما يجعلها فريدة من نوعها هي كمياتها الاستثنائية من فيتامين "د".

    بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من أحماض "أوميغا 3" الدهنية الصحية، وخاصة حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).

    هذه الأحماض بدمجها مع "أوميغا 3"، تشتهر بتقليل الالتهاب والحماية من أمراض القلب، وتعزيز صحة الدماغ، وبالتالي تحسين نوعية النوم، بسبب إنتاج السيروتونين.

    9. الأرز الأبيض

    الأرز الأبيض من الحبوب التي يتم استهلاكها على نطاق واسع كغذاء أساسي في العديد من البلدان.

    الفرق الرئيسي بين الأرز الأبيض والبني هو أن الأرز الأبيض تمت إزالته من النخالة والجراثيم. هذا يجعله أقل في الألياف والمواد الغذائية ومضادات الأكسدة.

    ومع ذلك، لا يزال الأرز الأبيض يحتوي على كمية مناسبة من عدد قليل من الفيتامينات والمعادن، حيث أن كل 79 غرام منه يوفر 21 % من احتياجات الثيامين اليومية للرجال و 22 % من احتياجات الثيامين اليومية للنساء، بالإضافة إلى 22 غرام كربوهيدرات في ذات الكمية.

    يساهم محتواه من الكربوهيدرات ونقص الألياف في ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم، مؤشر نسبة السكر في الدم هو مقياس لمدى سرعة زيادة الطعام في نسبة السكر في الدم.

    بحسب الدراسة، فإن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مثل الأرز الأبيض، قبل ساعة واحدة على الأقل من النوم قد يساعد في تحسين نوعية النوم وتقليل الأرق.

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