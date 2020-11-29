بدء عرض فيلم الموصل على نتفلكس

بدأت منصة نتفلكس بعرض فيلم الموصل، أول فيلم باللغة العربية أنتجته شركة Russo Brothers، حسب موقع "البوابة".

ويحكي الفيلم عن الحرب العراقية، حيث يوجد فيه فرقة شرطة عراقية تقاتل لتحرر الموصل من تنظيم "داعش".

وعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان مدينة البندقية ومهرجان تورنتو السنمائي الدولي في العام الماضي.

وأشاد الكثير من النقاد والمواقع بالفيلم، وكتب أحد المواقع أنه عمل قوي ومكثف.