رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: منافذ إضافية لحجز البطاقات

كشف المنتج والسيناريست المصري ​محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه قرر تخصيص منافذ إضافية لحجز بطاقات المهرجان.

وقال حفظي، اليوم الخميس، في تصريحات خاصة لموقع "الفن"، إنه بسبب الإقبال الشديد تم تخصيص المنافذ الإضافية.

وأشار رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه سيتم زيادة منافذ التذاكر، خلال الأيام المقبلة.

وتحدث محمد حفظي​، عن سعادته بالإقبال الشديد لجمهور ​المهرجان على حجز الأفلام، لافتا إلى أن الجميع التزم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

​وأقيم، مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الـ 42 من ​مهرجان القاهرة السينمائي​ في دار الأوبرا المصرية، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم الممثل أشرف عبد الباقي فقرة تمثيلية بعنوان "السينما لو وقفت هنشتغل إيه"، ليبدأ في اختيار أعمال بديلة لمن يعمل بالسينما.