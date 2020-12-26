طفل جزائري يحصل على المرتبة الثانية عالميا في قراءة الكتب بـ 276 كتاب

حقق الطفل سلمان ذو ثماني سنوات، والمنحدر من ولاية الشلف غرب الجزائر العاصمة، إنجازا عالميا، حيث استطاع قراءة 276 كتابا في ظرف وجيز.

وبهذا احتل الطفل سلمان، المرتبة الأولى عربيا، والثانية عالميا، في قراءة الكتب وفي تحقيق إنجاز بهذا الحجم حيث نجح في قراءة 276 عنوان ممزوجة بين كتب علمية وروايات وقصص، وكان في كل أسبوع يمر بلجنة مختصة تختبره وتسأله عن ما قرأ.وفقا لجريدة" النهار" الجزائرية.

من جهتها، عبرت وزيرة الثقافة والفنون بالجزائر، مليكة بن دودة، عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي حققه الطفل مؤكدة أنه حقق هدفا كبيرا.

وأضافت بن دودة، "الطفل سلمان، أعطانا جميعا درسا بتجربته الفريدة".

وأوردت بن دودة: "نحن نسعى من أجل حقِّ الطفل في اللعب والتعليم والحياة اللائقة، لكننا أمام منجز هذا الطفل نتساءل كأولياء هل حقّقنا لأطفالنا كلَّ الظّروف التي يستحقون ويحتاجون".

وبهذه المناسبة، جددت الوزيرة، دعمها لكتاب الطفل والناشئة، والذي يجب أن يكون رهانا حقيقيا في القادم.

وختمت بن دودة: "برافُو سلمان نعتز بك وننتظر أن تتفتق عبقريتك في قابل الأيام وتحقق باقي الأحلام".

الطفل سلمان يستحق التشجيع والدعم ليستمر في طريق النجاح والإنجاز ويكون مثالا للأطفال الآخرين نحو تحقيق النجاح و الاهتمام باقرارءة التي تنير العقول وتزيد الوعي لدى الأجيال القادمة.