مهرجان البحرين السينمائي يعلن طرق المشاركة في مسابقاته

أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي عن فتح باب المشاركة في مسابقة الدورة الأولى منه، مشيرة إلى أن تلقي الطلبات سيستمر حتى يوم الاثنين 15 مارس/ آذار المقبل 2021.

وكان نادي البحرين للسينما أكد عودة مهرجان البحرين السينمائي، ليقام خلال الفترة من 1 حتى 5 أبريل/ نيسان المقبل 2021، بعد الحصول على موافقة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وبمراعاة كل الضوابط الاحترازية الصحية الموصى بها من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

ويضم المهرجان مسابقتين، مسابقة عامة يمكن لجميع المخرجين المشاركة فيها، فيما تخصص المسابقة الأخرى للطلبة البحرينيين فقط.

وبحسب موقع المهرجان، فإن المسابقة تشمل أربع فئات من الأفلام، هي الروائية القصيرة، والوثائقية، والتحريك، وأفلام المرأة، علماً بأن المشاركة في مسابقة المهرجان محصورة في المخرجين الذين يحملون جنسية إحدى الدول العربية فقط.

ووضعت إدارة المهرجان تصورًا جديدًا لإقامته بمراعاة كل الإجراءات الاحترازية، بحيث تعقد فعاليات المهرجان بطريقة ملائمة للظرف الصحي، فيما تؤجل الفعاليات الأخرى التي يتعذر إقامتها، كعروض الأفلام والحفلات الجماهيرية، حتى موعد آخر في هذا العام 2021، سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

وستشاهد لجنة تحكيم عربية الأفلام المشاركة في مهرجان البحرين السينمائي، وذلك لاختيار الأفلام الفائزة والإعلان عن نتائجها في شهر أبريل/ نيسان 2021.

كما أشارت إدارة المهرجان إلى أن هناك فعاليات صيفية محتملة تشمل عروضًا وندوات حية ستُنَظَّم لاحقًا في حال تعذر إقامة المهرجان بشكل كامل في موعده، وذلك حرصًا من الجهة المنظمة على إقامة مهرجان سينمائي متكامل، وتقديم حدث طال انتظاره من قبل عشاق السينما في المنطقة.

وقد وضعت إدارة المهرجان للراغبين في المشاركة، استمارات يمكن ملؤها على الموقع الإلكتروني لمهرجان البحرين السينمائي http://bahrainff.com

يشار إلى أن الدورة الأولى للمهرجان كان مقررا لها أن تقام خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس/ آذار 2020، قبل تأجيلها وجميع الفعاليات المتنوعة محليًا ودوليًا بسبب انتشار جائحة كورونا، في العام الماضي 2020، على الرغم من مشاركة ما يزيد على 200 فيلم يمثلون مخرجين من 14 دولة عربية.