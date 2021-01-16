في مصر.. افتتاح معبد بعد اكتشافه بـ150 عاما

افتتح خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري، معبد إيزيس بأسوان بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به.

وقد ظل معبد إيزيس بمحافظة أسوان جنوبي مصر مسكنا للطيور والخفافيش قبل أن تتحرك وزارة السياحة والآثار المصرية لوضعه في قائمة أعمال الترميم، ليصبح جاهزا لاستقبال الزوار لأول مرة بعد اكتشافه منذ 150 عاما، حيث اكتشف عام 1871م.

وطبقا لما نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فإن مشروع ترميم المعبد جاء لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة من خلاله.

ويقع معبد إيزيس في منطقة سكنية بوسط مدينة أسوان، ويبلغ طوله 19 مترا، وتعود أهميته إلى تشييده في عهد الملك بطليموس الثالث لعبادة الإله إيزيس وثالوث أسوان، والعثور عليه في حالة جيدة عام 1871 خلال مد خط سكة حديد بالمنطقة.

وقالت إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، لقد تم وضع لوحات تفسيرية وإرشادية وخريطة بالمقاصد السياحية بالمحافظة ولوحات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير مطوية عن المعبد باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشارت إلى أنه قد تم عمل " كيو آر كود" لتحويل الزائر علي صفحة معبد إيزيس علي الموقع الالكتروني للوزارة لمزيد من المعلومات والصور عنه.

وبحسب اسكاي نيوز عربية فإن البعثة السويسرية القائمة على أعمال التنقيب في أسوان، كانت تستخدم المعبد كمخزن للحفائر، إلا أن موقعه قد لفت الانتباه فيما بعد إلى أهميته، وإعادة إحيائه.

وفي مطلع يناير 2019 حصلت هيئة آثار أسوان على موافقة ببدء عمليات الترميم.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري أن أعمال ترميم المعبد شملت ترميم الأرضيات والأعمدة وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش، ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تم تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة..

وخلال الافتتاح توجه الدكتور خالد العناني بالشكر للأثريين والمرممين على ما بذلوه من جهد كبير في ترميم معبد إيزيس وتطوير ورفع الخدمات السياحية به.

جدير بالذكر أن معبد إيزيس بُني من الحجر الرملي، وبداخله صالة تضم 3 حجرات وفي الجدار الشرقي من الحجرة الوسطى يقع قدس الأقداس ونقوش خاصة بتقديم القرابين، وللمكان باب رئيسي تعلوه حلية وقرص شمس مجنح، وبابا جانبي لدخول وخروج الكهنة، وفي محيطه أبنية من الطوب اللبن استخدمت كثكنات للجنود الرومان.