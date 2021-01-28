وفاة الممثلة الأمريكية كلوريس ليتشمان عن 94 عاما

توفيت الممثلة الأمريكية كلوريس ليتشمان يوم الأربعاء عن عمر 94 عاما.

وقالت وكيلتها الإعلامية، جولييت جرين، في بيان أن الممثلة الشهيرة وفيت وفاة طبيعية في منزلها بولاية كاليفورنيا، بحسب رويترز.

R.I.P. Cloris Leachman, one of the funniest humans of all time. https://t.co/aobLpO18Uf — Kyle T Webster (@kyletwebster) January 27, 2021

فازت ليتشمان خلال سبعة عقود من العمل في المسرح والسينما والتلفزيون بثماني جوائز غرامي وعلى جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم (ذا لاست بيكتشر شو) "آخر عرض صور".