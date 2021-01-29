اختصاصية تغذية تبدد أساطير المياه

لا داعي لشرب لترين من الماء يوميا كما يعتقد مؤيدو أسلوب الحياة الصحي.

صرح بذلك اختصاصي التغذية أليكسي كوفالكوف.

وفقًا للخبير، في ظل الظروف العادية، يستهلك الشخص بالضبط كمية الماء التي يحتاجها جسمه للحفاظ على التوازن. كما انتقد الاعتقاد السائد بأن الماء يمكن أن يشبع الجوع.

وأشار كوفالكوف إلى أن "الماء يخرج من المعدة بسرعة كبيرة، وبعد بضع دقائق يدخل الأمعاء، فكيف يشبع الجوع؟".

أسطورة أخرى تتمثل في فوائد شرب الماء قبل الوجبات، حسب اختصاصي التغذية، فقد أشار إلى أن الماء يزيل الإنزيمات اللازمة للهضم ونصح بشرب الماء بعد خمس دقائق من بدء الوجبة وليس قبلها.

في وقت سابق، أخبرت مختصة الجهاز الهضمي وخبيرة التغذية، نوريا ديانوفا، كيفية حساب كمية المياه التي تحتاج إلى استهلاكها يوميًا.

وفقا لها، في المتوسط، يجب أن تشرب نحو 37-40 مل من الماء لكل كيلوغرام من وزن الجسم، في هذه الحالة، يتم أيضًا تضمين السائل الموجود في الشاي والقهوة والحساء وغيرها من المنتجات في هذا المؤشر، وخلصت الاختصاصية إلى أنه بناءً على الوزن، قد يحتاج الشخص إلى شرب نحو 500 مل من الماء النقي يوميًا.