الشوفان بانتظام وخاصة في الصباح... عنصر أساسي لفوائد وعلاجات لن تتخيلها

نسمع كثيرا عن فوائد الشوفان غير المحدودة، وخاصة للرياضين عموما ولاعبي كمان الأجسام خصوصا، وكل يوم نسمع عن فوائد جديدة تجعل الشوفان عنصر أساسي في حياتنا.

وبحسب دراسة نشرها موقع "إكسبريس"، كشفت أخصائية التغذية فيكتوريا تايلور أن الشوفان، يساعد على خفض مستويات الكوليسترول إذا تم تناولها بانتظام، ما يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وخصوصا إذا تم طهي عصيدة الشوفان صباح كل يوم".

ولأن الكثير من الناس يجدون طعمته غير لذيذة، ويقومون بإضافة الفواكه والعسل والسكر له، تحذر تايلور من أنه "حتى النكهات التي تبدو صحية مثل التفاح والتوت تحتوي بشكل عام على السكريات المضافة"، مشيرة إلى أنه من الأفضل إضافة "حليب قليل الدسم أو ماء لخلطه مع الشوفان لتقليل السعرات الحرارية والدهون المشبعة".

ولمدة ستة أسابيع، تناول 18 مشاركا، يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مقاومة الإنسولين، حبوب الشوفان على الإفطار.. و شهد الأشخاص الذين تناولوا حبوب الشوفان أيضا انخفاضا كبيرا في الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني.

ويعد خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول وتحسين مقاومة الإنسولين ثلاث فوائد صحية يمكن أن تقدمها عصيدة الشوفان.