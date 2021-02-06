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    تزيد من وزنك... 4 عادات خاطئة ترتكبها عند تناول الفاصولياء

    © AFP 2020 / GEORGES GOBET
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    تعتبر الفاصولياء البيضاء من أشهى وألذ الأكلات لدى الكثير من الناس، وخاصة في فصل الشتاء، ولكن بعض الأخطاء بتناولها قد تؤدي إلى تغييرات بالنسب الدهنية قد يصعب السيطرة عليها.

    وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفاصولياء أحد الأطعمة المفيدة لصحة القلب والتخلص من الوزن الزائد في نفس الوقت، لأنها عالية في البروتين والألياف الغذائية وهي قيم غذائية هامة جداً تساعدك على الشعور بالامتلاء والسيطرة على الجوع، كما أنها تقلل من السعرات الحرارية التي بإمكانك تناولها.

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    لكن رغم فوائدها المتعددة إلا أن هناك 4 أخطاء يؤدي ارتكابها عند تناول الفاصوليا إلى تأثيرات على دهون الجسم، ويجعل الطريق إلى إنقاص الوزن غير فعال، وفقا لموقع "ليف سترونغ" الطبي.

    تناولها بمفردها

    يعتبر الاعتماد على الفاصولياء كوجبة غنية بالبروتين، هو أحد العادات الخاطئة التي قد ترتكبها عند تناولها أو تضمنيها في الوجبات الرئيسية، وذلك لأنها رغم احتوائها على كميات مرتفعة من البروتين النباتي إلا أنها تحتوي على الأحماض الأمينية الهامة للتخلص من السمنة بكميات محدودة، لذا من الضروري إضافة بروتين حيواني إلى وجبة غنية بالفاصوليا أو تناول نوع من البروتين الحيواني خلال اليوم.

    تناولها مع اللحوم

    رغم أن خبراء التغذية لا يوصون بتناولها بمفردها لأن الجسم لا يحصل على ما يكفي من أحماض أمينية، لكنهم أيضًا يوصون بالاعتدال وعدم الإفراط في تناولها مع اللحوم، وذلك حتى تتمتع بوجبة نباتية فقط غنية بالمعادن والفتيامينات وفي نفس الوقت قليلة السعرات الحرارية.

    الفاصولياء المعلبة

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    صعوبة استواء الفاصولياء وحاجتها للنقع بالماء قبل يوم يجعل الكثير من الناس يميلون إلى الفاصوليا المعلبة، وهنا توصي الجمعية الأمريكية للقلب، بتجنب تناول الفاصولياء المعلبة، لأنها تحتوي على 70 % من مكوناتها من الصوديوم، وهي كمية تصل إلى 1000 ملغ من الصوديوم، كمية مرتفعة للغاية، تؤدي إلى احتباس الماء وزيادة الوزن.

    صلصات وكريمات غنية بالسعرات الحرارية

    يضيف بعض الأشخاص إلى الفاصولياء أنواع من الكريمة الحامضة والصلصات مرتفعة السعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية، ما يجعلها غير مناسبة إطلاقاً لحمية غذائية صحية قليلة السعرات الحرارية، حيث تحتوي كوب من الكريمة الحامضية على كمية عالية من السعرات الحرارية تتراوح من 90 إلى 100 سعر حراري.

    وهنا يوصي خبراء التغذية باستبدال الإضافات ذات السعرات الحرارية العالية، بإضافات من الخضراوات المشوية أو على البخار، لإكساب الفاصوليا طعم ونكهة وفي نفس الوقت زيادة القيمة الغذائية.

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