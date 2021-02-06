تزيد من وزنك... 4 عادات خاطئة ترتكبها عند تناول الفاصولياء

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفاصولياء أحد الأطعمة المفيدة لصحة القلب والتخلص من الوزن الزائد في نفس الوقت، لأنها عالية في البروتين والألياف الغذائية وهي قيم غذائية هامة جداً تساعدك على الشعور بالامتلاء والسيطرة على الجوع، كما أنها تقلل من السعرات الحرارية التي بإمكانك تناولها.
تناولها بمفردها
يعتبر الاعتماد على الفاصولياء كوجبة غنية بالبروتين، هو أحد العادات الخاطئة التي قد ترتكبها عند تناولها أو تضمنيها في الوجبات الرئيسية، وذلك لأنها رغم احتوائها على كميات مرتفعة من البروتين النباتي إلا أنها تحتوي على الأحماض الأمينية الهامة للتخلص من السمنة بكميات محدودة، لذا من الضروري إضافة بروتين حيواني إلى وجبة غنية بالفاصوليا أو تناول نوع من البروتين الحيواني خلال اليوم.
تناولها مع اللحوم
رغم أن خبراء التغذية لا يوصون بتناولها بمفردها لأن الجسم لا يحصل على ما يكفي من أحماض أمينية، لكنهم أيضًا يوصون بالاعتدال وعدم الإفراط في تناولها مع اللحوم، وذلك حتى تتمتع بوجبة نباتية فقط غنية بالمعادن والفتيامينات وفي نفس الوقت قليلة السعرات الحرارية.
الفاصولياء المعلبة
صلصات وكريمات غنية بالسعرات الحرارية
يضيف بعض الأشخاص إلى الفاصولياء أنواع من الكريمة الحامضة والصلصات مرتفعة السعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية، ما يجعلها غير مناسبة إطلاقاً لحمية غذائية صحية قليلة السعرات الحرارية، حيث تحتوي كوب من الكريمة الحامضية على كمية عالية من السعرات الحرارية تتراوح من 90 إلى 100 سعر حراري.
وهنا يوصي خبراء التغذية باستبدال الإضافات ذات السعرات الحرارية العالية، بإضافات من الخضراوات المشوية أو على البخار، لإكساب الفاصوليا طعم ونكهة وفي نفس الوقت زيادة القيمة الغذائية.
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