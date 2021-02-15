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    قائمة بأفضل المواقع الإلكترونية الثقافية العربية لهذا العام

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    ثقافة
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    حددت أكاديمية بحثية عالمية قائمة بأفضل المواقع الإلكتروية الثقافية الموجودة في الوطن العربي لهذا العام، والتي قالت إنها تقدم خدمات ثقافية وتراثية مميزة في مختلف المجالات.

    وأوضحت مؤسسة "ريسيرش غيت" البحثية العالمية أن تلك المواقع الإلكترونية، تقدم خدمة مميزة بإثراء عقول المواطنين العرب، عن طريق تقديم الكثير من المعلومات والبيانات الهائلة.

    وجاءت قائمة مواقع الويب العربية الثقافية الأكثر رواجا وإثراء للعقول في الوطن العربي لهذا العام على النحو التالي:

    رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح
    © AFP 2021 / FETHI BELAID / POOL
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    موقع محتويات

    يعتبر موقع محتويات واحداً من أهم المواقع العربية الرائدة، التي استطاعت أن تصنع لنفسها اسم عريق وسط بقية المواقع الأخرى المتواجدة على الساحة، بحسب القائمة، فهو يعد بالفعل بمثابة المرجع الأول والمعتمد للمحتوى العربي المتنوع، وذلك يرجع نظراً لامتلاكه رؤية عظيمة واسعة المدى تنعكس في ضرورة منح القاريء العربي ذلك المحتوى المميز والمنافس لبقية المحتويات العربية الأخرى من خلال الاعتماد بشكل أساسي على سلالة وسهولة سرد المعلومات، وذلك لضمان وصولها للقراء في النهاية بدقة متناهية لا نظير لها.

    وبالنظر إلى أهم الأهداف التي وضعها موقع محتويات لنفسه منذ البداية، فسنجد بأن قد التزم بالفعل في رفع مستوى المحتوى العربي الالكتروني على ذلك النحو المميز الذي يليق بعقلية وتفكير القراء.

    موقع ويكي هاو

    تعتبر منصة ويكي هاو واحدة من أكبر المنصات العالمية، التي يتعاون بها عدد كبير من الأشخاص بغرض تحقيق هدف واحد ورئيسي، ألا وهو مساعدة كافة الأشخاص المتواجدين في أي مكان على مستوى العالم بأكمله في الحصول على المعلومات الوافية عن أي تساؤل من التساؤلات المتعددة في كافة المجالات بلا استثناء، بحسب ما ورد في تقرير المؤسسة البحثية.

    ولعل من أهم الأمور المميزة مقالات ومواضيع منصة ويكي هاو هي احتوائها على قدر كبير من البيانات والمعلومات الهامة المصاغة بدقة وحرفية رائعة، والتي تخضع في أغلب الأحيان إلى بعض المراجعات الدقيقة من قبل المتخصصين خاصة في المجالات الطبية منها.

    موقع المرجع

    يأتي ذلك الموقع المميز ويتصدر بدوره قائمة أفضل المواقع العربية المتواجدة على شبكات الويب، وذلك يرجع نظراً لتقديمه عدد كبير وهائل من المقالات الرقمية العربية المتنوعة ذات المستوى الحرفي والمهني المتميز، والتي ينطوي كلاً منها بالفعل على العديد من المعلومات الثرية والراقية التي تليق بعقلية القارئ العربي، وبمستوى وعيه وتفكيره المميز.

    مهرجان الظفرة للإبل في أبو ظبي، الإمارات المتحدة، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © AFP 2021 / Karim Sahib
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    ولعل من أهم الأشياء التي تميز موقع المرجع عن غيره من بقية المواقع العربية الأخرى، هو إصراره على تحقيق كافة الأهداف والقواعد التي وضعها لنفسه منذ بداية انطلاقه، والتي يشتمل أهمها على رغبته الفعلية بأن يصبح دليلاً ومرجعاً شاملاً للقراء العرب في كل مكان وزمان، ولقد عمل جاهداًعلى تحقيق مثل ذلك الهدف بالفعل من خلاله احتواءه على عدد كبير من الأقسام المتنوعة التي تغطي كافة الجوانب والمجالات الحياتية المختلفة.

    موسوعة ويكيبديا

    نعتبر موسوعة ويكيبديا واحدة من أعرق وأكبر الموسوعات العلمية الكبيرة، التي تشتمل بدورها على دائرة واسعة وكبيرة من المعارف الإنسانية المتواجدة في العديد من المجالات البحثية المختلفة، والتي تعتمد بشكل رئيسي على اختصار المعلومات وتوصيلها للقراء بسلالة ودقة متناهية.

    ولعل من أبرز وأهم الأمور التي تميز تلك الموسوعة الشاملة هو احتوائها على عدد كبير من الكتاب المتخصصين في عدد كبير من المجالات الحياتية المتنوعة مثل المجالات العلمية والمجالات التاريخية وغيرها، وهذا يأتي أيضاً بالإضافة إلى مجيئها بعدد كبير ومتفاوت من اللغات المتنوعة لكي تناسب كافة الفئات المتواجدة من البشر على مستوى العالم بأكمله.

    موقع مقالاتي

    يمثل موقع مقالاتي موسوعةً ثقافية من المواقع العربية الشهيرة، والذي قد انطلق عام 2013 بهمة مجموعةٍ من الشباب العربي الطموح لنشر المقالات الثقافية والتوعوية في مختلف المجالات الحياتية المختلفة مثل الصحة والطب والتغذية والتكنولوجيا والمجتمع وغيرها، ولقد عاهد ذلك الموقع نفسه في البداية على ضرورة رفع مستوى المحتوى العربي وتحسين جودته، وذلك من خلال العمل على استهداف أكبر قدر ممكن من الفئات الجماهيرية المتنوعة والمتواجدة في كل مكان على مستوى الوطن العربي بأكمله.

    ولعل من أهم الأمور الفعلية التي ساعدت موقع مقالاتي بأن يحظى بهذا القدر من الشهرة والعظمة هو اشتماله على فريق عظيم من الكتاب والمحررين والمؤلفين وناقد للمحتوى، والذين قد تمكنوا بالفعل في أن يصبح واحداً من أهم المواقع العربية المتواجدة على الساحة حتى الآن.

    موقع إسلام ويب

    يعتبر موقع اسلام ويب واحداً من أهم وأكبر المواقع الإسلامية المتواجدة على مستوى العالم بأكمله، ولعل من أهم الأمور الجديرة بالذكر هنا أيضاً هو اعتماد ذلك الموقع على نخبة واسعة من المتخصصين في العلوم الشرعية واللغوية والفقهية، وذلك بغرض الحصول في النهاية على بعض الاستشارات والفتاوى الموثوق من مصدر صحتها على نحو مضمون.

    وبالنظر إلى أهم أهداف هذا الموقع فسنجد أنه يسعى بشكل أو بآخر إلى ترسيخ القيم والمباديء الإسلامية الصحيحة وسط أكبر قدر ممكن من الأفراد في مختلف البلدان والدول الإسلامية، علاوة على نشره التراث والثقافة الإسلامية لكل العالم.

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    موسوعة المعرفة

    تعد موسوعة المعرفة واحدة من أهم الموسوعات العربية العالمية، التي يحررها عدداً كبيراً من العرب بغرض تحقيق أقصى استفادة أو منفعة فعلية للعالم العربي من خلال احتوائها على عدد كبير من المواضيع أو المقالات المفيدة والثرية بعدد كبير من المعلومات والبيانات الهامة في مختلف المجالات البحثية المتنوعة، وهذا يأتي فضلاُ عن احتوائها على مجموعة كبيرة وواسعة من الكتب والمخطوطات العربية المتاحة للتحميل.

    موقع حسوب

    يعتبر موقع حسوب واحداً من أهم المواقع أو الشركات الإلكترونية الكبيرة، التي تم تصميمها خصيصاً لخدمة العرب على مستوى العالم بأكمله، وذلك يتحقق بالفعل من خلال إدارتها لأكبر منصات العمل الحر في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، كما أنها توفر أيضاً عدد من أهم المنتجات أو الحلول التي تساعد الشباب العربي على التطور والتقدم بشكل عام.

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