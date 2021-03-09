ماهي الفيتامينات التي نحتاجها للحصول على شعر صحي؟

التمتع بشعر جميل وناعم وصحي هو اهتمام يشغل الكثيرين من كلا الجنسين، وبما أن صحتك تكون في صحنك، فما تقوم بتناوله هو المسؤول عن شكل ونعومة وصحة شعرك.

ذكر موقع شبكة تلفزيون نيودلهي "إن دي تي في" الهندية، خمس فيتامينات مهمة يجب على الأفراد الحصول على كمية كافية منها للتمتع بشعر طويل وصحي.

حيث تعتمد البشرة والشعر على فيتامينات معينة في النظام الغذائي اليومي للإنسان، فحتى يكون لديك شعرا صحيا وطويلا، يمكنك تناول هذه الفيتامينات بانتظام:

فيتامين أ:

فوائد فيتامين أ معروفة للبشرة، بفضل مادة الريتينول. ويقوم فيتامين أ بتحفيز الإنتاج الطبيعي للزيت في فروة الرأس والذي يساعد على الحفاظ على عدم انكسار الشعرة وجفافها.كما يجب توخي الحذر، فالإفراط في تناول فيتامين أ يؤدي إلى التسمم ويمكن أن يؤدي في الواقع إلى تساقط الشعر بنتيجة عكسية.

ويمكن أن نتحصل على فيتامين أ من هذه المواد الغذائية: زيت كبد السمك، والخوخ، والجزر، والسبانخ.

البيوتين:

يعد البيوتين من أشهر الفيتامينات المفيدة لصحة الشعر. حيث يعمل البيوتين، وهو معروف أيضا باسم "بي 7"، على تعزيز سماكة الشعر ونموه. ويمكن أن يؤدي نقص البيوتين إلى ترقق الشعر، ويمكننا الحصول عليه من مصادر الغذاء هذه: الفطر والأفوكادو والبيض والسلمون وزبدة الفول السوداني.

فيتامين ج

يعتبر فيتامين ج من أشهر الفيتامينات للعناية بالبشرة. ويمتد فيتامين ج إلى خصلات الشعر نفسها ولكن ليس لقدرته على التفتيح. إذ يساعد فيتامين ج في زيادة امتصاص الحديد، حيث إن كمية كافية من الحديد ضرورية لمنع تساقط الشعر، ويمكن الحصول عليه من: البرتقال والفلفل الأحمر واللفت وبراعم بروكسل والبروكلي والفراولة والغريب فروت والكيوي.

فيتامين هـ:

فيتامين هـ مضاد طبيعي للأكسدة، ويعمل على تعزيز دوران الدم الجيد ويحافظ على فروة رأس صحية، كما يساعد في نمو الشعر بشكل جيد وقوي، ويمكن أن نحصل عليه من اللوز، الأفوكادو والبروكلي.

فيتامين د:

فيتامين د يحفز نمو بصيلات جديدة، كما أنه يقلل الالتهاب ويزيد الدورة الدموية ويعزز إمداد الأكسجين ويصلح بصيلات الشعر التالفة، ويمكن الحصول عليه من: سمك السلمون، السمك الأبيض والفطر.