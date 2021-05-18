العاصمة الثقافية لروسيا على موعد مع مهرجان "أيام قطر للأفلام"

تقام سلسلة عروض سينمائية ضمن مهرجان "أيام قطر للأفلام" في عاصمة روسيا الثقافية مدينة سان بطرسبورغ، خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو/حزيران.

وستكون "سبوتنيك" الناطقة باللغة العربية الشريك الإعلامي لهذا الحدث.

وينظم هذا المهرجان بمبادرة من وكالة الإبداع الثقافي للدول والشعوب المختلفة Cultural Creative Agency بالشراكة مع Doha Film Institute.

منتج المهرجان هي وكالة Beat Films. ومهمة المهرجان - تعريف المشاهدين الروس بالسينما الحديثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أصبحت قطر تحتل مركز التنمية فيها خلال السنوات العشر الأخيرة.

ويشمل برنامج مهرجان Qatar Film Days في سان بطرسبورغ 6 أفلام كاملة و8 أفلام قصيرة من قطر وفلسطين والمغرب والجزائر وغيرها من دول المنطقة.

وتفتتح عروض المهرجان بالدراما الساتورية "غزة حبيبتي" من تصوير الأخوين التوأم ناصر.