العاصمة الثقافية لروسيا تحتضن مهرجان "أيام قطر للأفلام"

تستضيف العاصمة الثقافية لروسيا سان بطرسبرغ مهرجان سينما الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "أيام قطر للأفلام"، الذي جاء تنظيمه على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

وعرض المهرجان خلال ثلاثة أيام مجموعة من الأفلام المجانية في إطار مهرجان Qatar Film Days "أيام قطر للأفلام" في حي "ميناء سيفكابل" ببطرسبورغ.

وعلقت رئيسة وكالة "Beat Films" الروسية، أليونا بوتشاروفا، إن مهرجان "أيام قطر للأفلام" هي حكايات سينمائية عن المنطقة بأكملها، وقد عرضت الأفلام التي تم جمعها في هذا البرنامج في مهرجانات دولية رئيسية مثل "برلينالة" و"كان" و"تورنتو"، حيث أثارت أصداء واسعة بين الجمهور.

ويركز برنامج المهرجان على عرض 6 أفلام طويلة و8 أفلام قصيرة من قطر وفلسطين والمغرب والجزائر ودول أخرى في المنطقة. ومن بينها الأفلام الحائزة على جوائز المهرجانات السينمائية الدولية.

© Photo / Qatar Film Days/ Elizaveta Meduneckaya مهرجان "أيام قطر للأفلام" في سان بطرسبورغ، روسيا 6 يونيو 2021

وافتتح برنامج المهرجان بعرض الدراما الساخرة "غزة حبيبتي" للأخوين التوأم ناصر، رشحتهما فلسطين لجائزة الأوسكار. ويقدم المخرج الفلسطيني المشهور، إيليا سليمان، في المهرجان فيلم "هذه يجب أن تكون الجنة". وتم تصوير الفيلم في الناصرة وباريس ونيويورك، وأحرز نجاحا كبيرا في مهرجان "كان" السينمائي عام 2019 حيث فاز بجائزة "Fipressi" من أكاديمية السينما الأوروبية. وفقا لـ "RT".

© Photo / Qatar Film Days/ Elizaveta Meduneckaya مهرجان "أيام قطر للأفلام" في سان بطرسبورغ، روسيا 6 يونيو 2021

هناك فيلم "الليل" لمخرج الأفلام الوثائقية الإيطالي الأمريكي، جيانفرانكو روزي، الحائز الجوائز الرئيسية في مهرجاني البندقية وبرلين. ويتضمن الفيلم قصص أناس عاديين ، جمعت على مدى ثلاثة أعوام من خلال التصوير على حدود العراق وسوريا ولبنان، تعرضت لصراعات عرقية.

© Photo / Qatar Film Days/ Elizaveta Meduneckaya مهرجان "أيام قطر للأفلام" في سان بطرسبورغ، روسيا 6 يونيو 2021

أما فيلم "Before the Lights Go Out" فيروي قصة عن فترة قصيرة من ازدهار الثقافة المستقلة في المغرب في أوائل السبعينيات حيث يُحي المخرج، علي الصافي ذكرى أبطال الثورة المغربية الذين عانوا من المطاردة والاضطهاد.

ويتضمن برنامج الأفلام القصيرة 8 أعمال روائية ووثائقية ورسوم متحركة من قطر، تم تصويرها بمشاركة برنامج شريك لـ"أيام قطر للأفلام" Doha Film Institute (معهد الدوحة السينمائي). وتعمل هذه المؤسسة على تطوير صناعة السينما في المنطقة ، ودعم عمل صانعي الأفلام الشباب وتمثيلهم في عروض الأفلام الرئيسية من برلين إلى تورنتو.

© Photo / Qatar Film Days/ Elizaveta Meduneckaya مهرجان "أيام قطر للأفلام" في سان بطرسبورغ، روسيا 6 يونيو 2021

وقدم الوفد القطري جناحا في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، تبلغ مساحته أكثر من ألفي متر مربع. يتحد الجناح بأكمله من خلال تركيب الروطان المعلق. وبعد انتهاء المنتدى، سيتم التبرع بالأثاث والنباتات من الجناح للجامعات والمكتبات والمتاحف الروسية.

© Photo / Qatar Film Days/ Elizaveta Meduneckaya مهرجان "أيام قطر للأفلام" في سان بطرسبورغ، روسيا 6 يونيو 2021

وضم الوفد ممثلين عن 50 منظمة قطرية، من رجال أعمال وكبار مسؤولين وسياسيين، بمشاركة 200 متطوع في أعمال الجناح الرسمي لدولة قطر.

© Photo / Qatar Film Days. Elizaveta Meduneckaya مهرجان "أيام قطر للأفلام" في سان بطرسبورغ، روسيا

هذا وعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/ حزيران من العام الجاري بحضور شخصي، وتعتبر وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي لـلمنتدى.