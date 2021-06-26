أطعمة تقليدية تطيل أمد الشباب وتؤخر الشيخوخة

تلعب العديد من مستحضرات التجميل دورا في إطالة أمد الشباب، لكنها تبقى قليلة الفائدة دون وجود نظام غذائي صحيح.

قام خبراء من المعهد الأمريكي للطب الوظيفي بتجميع قائمة بالمنتجات التي لها تأثيرات مضادة للشيخوخة.

الأوراق الخضراء

وبحسب تقرير نشرته الوكالة الفيدرالية الروسية، يأتي في المقام الأول الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل السبانخ والملفوف.

الفاكهة

يمكن لنظام غذائي مؤلف من هذه الأطعمة إحداث تغييرات في الحمض النووي وتأخير الشيخوخة.

التوت بكل أنواعه الغني بمضادات الأكسدة منتج مفيد للحفاظ على الشباب. وأيضا الفراولة يمكن أن تساعد في تقليل التغيرات الأيضية المرتبطة بالعمر والحفاظ على الأداء المعرفي.

من الثمار، يعتبر الرمان واليوسفي حراس الشباب والجمال؛ هم مفتاح طول العمر.

التوابل

طريقة فعالة لمكافحة الشيخوخة هي إضافة التوابل إلى طعامك. الكركم وإكليل الجبل والزنجبيل والقرفة والبابريكا لها تأثيرات مضادة للشيخوخة.

الثوم

للحفاظ على صحة الأمعاء، يجب إضافة الثوم، وهو عنصر حيوي أساسي، إلى القائمة.