قرار جديد بشأن الطاقة الاستيعابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت وزارة الثقافة المصرية زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب لتصل إلى 140 ألف زائر يوميا بدلا من 100 الف زائر.

وبحسب بيان للوزارة، جاء القرار بناء على تعليمات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة مكافحة كورونا، لافتا إلى أن وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم قررت زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لزوار الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقامة حالية بمركز مصر للمعارض والمؤتمر لتصل إلى 140 ألف زائر يوميا بما يمثل 70‎% من السعة الفعلية للقاعات بدلا من 100 الف زائر وذلك دعمًا للناشرين واستجابة لرغبتهم.

ووجهت الوزيرة بزيادة عدد الرحلات اليومية للمدارس والجامعات بنسبة 20%، وفتح حفلات التوقيع على أن يكون الحجز عن طريق مركز مصر للمعارض وبموافقة اتحاد الناشرين بنسخة من الكتاب على أن يتم ذلك في المناطق المفتوحة ويمنع البيع فيها، وأن تبدأ حفلات التوقيع من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

وشددت الوزيرة على استمرار قرار منع حفلات التوقيع داخل الأجنحة.

ومن جانبه قال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، هيثم الحاج إن القرارات الجديدة تأتي حرصا من الدولة على دعم صناعة النشر فى مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وشدد على دور النشر ورواد المعرض بضرورة الالتزام بالقرارت الجديدة وتنفيذ الاجراءات الاحترازية من مسافات التباعد الامنة وارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم.