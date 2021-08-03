أخطاء شائعة تؤدي إلى تقصف أطراف الشعر

يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل تساقط الشعر، وخاصة مشكلة تقصف أطراف الشعر لدى النساء.

ووفقا لموقع "لايف ستيل"، فإن مشاكل الشعر كثيرة تتراوح بين تساقطه أو تقصف الأطراف بسبب قلة العناية، إلا أن بعض السلوكات الشائعة قد تكون وراء تقصف أطراف الشعر.

قص الشعر باستمرار

يعتبر قص الشعر باستمرار (لإفراط في القص) من بين الأسباب، التي تؤدي إلى نفس نتائج ترك الشعر دون قص لفترة طويلة، ألا وهي تقصف أطراف الشعر، إذ أن الشعر يحتاج إلى مدة من أجل النمو.

ربط الشعر

© Depositphotos / Dmyrto_Z 11 طعاما تمنع تساقط الشعر يمكن أن يؤدي ربط الشعر على شكل كعكة أو ذيل حصان لفترات طويلة إلى إتلاف شعرك، لذى ينصح بتسريح الشعر وتركه يتساقط لأطول فترة ممكنة خلال اليوم.

العناية غير الصحيحة بالشعر

يمكن أن يؤدي عدم العناية بشعرك بالطريقة الصحيحة أيضًا إلى تقصف الأطراف، لذى يتوجب التأكد من استخدام المنتجات الصحيحة وعدم التفريط في تصفيف الشعر.

قص شعرك بطريقة خاطئة

يمكن أن يتسبب قص الشعر بطريقة خاطئة بإلحاق ضرر بالشعر، لذى يجب التأكد من القيام بذلك بشكل صحيح أو أن يقوم بذلك شخص متخصص(حلاق).