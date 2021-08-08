تقرير يقدم مقترحات تساعد في رفع المعنويات بشكل ذاتي

نقوم بتقدير أعمال الآخرين والاحتفال بإنجازاتهم، بينما لا نولي أنفسنا وإنجازاتنا نفس الاهتمام والتقدير حين نتعثر في مشاكل الحياة لنعاود النهوض والاستمرار.

ويرى موقع "هيلث شوتس" أن أنفسنا تستحق منّا كل الحب والثقة بأننا قادرون على الإنجاز والقيام بالكثير والمزيد، كما حدد الموقع عددا من الخطوات التي نستطيع أن نكافأ أنفسنا بهان حيث ذكر في تقريره عددا من النصائح التي تساعد في رفع المعنويات وزيادة الثقة بالنفس.

1. خذ استراحة:سيكون من المريح أخذ إجازة و الاسترخاء في المنزل أو حتى السفر لأماكن بعيدة هربا من ضغوطات العمل ومشاغل الحياة، كما سيكون من المفيد القيام بأعمال محببة إلى أنفسنا مثل مشاهدة الأفلام و قراءة الكتب وممارسة الرياضة.

2. اكتب خطاب امتنان لنفسك:

يندر أن نتذكر مدح أنفسنا بينما نقوم بامتداح الآخرين على كل خطوة صغيرة، ولذلك سيكون من الجميل أن نكتب رسالة نوجهها إلى أنفسنا، نكتب فيها عن إنجازاتنا وصفاتنا الإيجابية وعن الأشياء التي نحبها في شخصيتنا أو في تصرفاتنا.

3. انغمس في طقوس بهيجة:

يمكننا أن نتيح لأنفسنا إمكانية الاستمتاع بطقس من الطقوس المبهجة ولو مرة بالأسبوع، مثل تناول القهوة في الخارج أو حتى الاستمتاع بحمام ساخن في المنزل، أو حتى قضاء عطلة نهاية الأسبوع في إنجاز ما نحب أو في عمل نهواه.

4. كن لطيفا مع نفسك:

تستحق أنفسنا منّا كل اللطف والدلال وأن نهتم ونعتني بها كما نهتم ونعتني بعائلتنا وأصدقائنا المقربين، كما نستحق أن نجعل الأولوية لرغباتنا واحتياجاتنا في جميع الأوقات.