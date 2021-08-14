بدور البراهيم ترد على منتقديها نافية "ترويجها للخمر"... فيديو

علقت "الفاشينيستا" وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، على الانتقادات التي طالتها من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ترويجها لاحتساء الخمر، وفق تعبيرهم.

وقالت البراهيم في مقطع فيديو نشرته على "إنستغرام"، إن ما قامت بالترويج له هو مشروب "عصير العنب" الفاخر، رافضة وبشكل قاطع الاعتراف بأنها تروّج لشرب الخمر.

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وأكدت أن مشروب العصير يخص فئة "الهاي كلاس" من الجمهور، لافتة إلى أنها روّجت له لمن يريدون صناعة أجواء جيدة سواء للفتاة وحدها، أو للزوج والزوجة، أو للشاب وخطيبته.

وأضافت أنها تساهم في الحد من نسبة الطلاق في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال العمل على صناعة أجواء يرغب فيها الزوج مع زوجته أو الشاب وخطيبته.

وأردفت أن من انتقدوها هم من نوعية الأشخاص، الذين يتعرضون للخيانة، أو من اللاتي يتزوج عليهن أزواجهن، معقبة: "الرجل يحتاج أجواء الحرمة والأنثى، وتوفيرها في البيت، ما يروح بره يدورها أو يسافر يدورها".

وأردفت: "بالعكس الله يجزيني خيرًا أنني أُعلّم المراهقات هذه الأجواء الحلوة يسونها في بيوتهن طالما أنها ماهي حرام، ولا هي عيب بتسوي كاسين ثلج، وهذا أصلًا كل الجو حق كده"، مضيفة "إذا مراهقاتك تخلينهن حق التمر وفنجان القهوة فهذا زمنك أنتِ، الزمن هذا زمن عصير العنب مع كاسين ثلج.. إنتِ وش تفكيرك".

هذا وظهرت البراهيم، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" وهي تمسك كأسا فيه مشروب يشبه الخمر، واستعانت بالثلج في أجواء اعتبرها الجمهور ترويجا واضحا لشرب الخمر، وسط مطالب بمعاقبتها.