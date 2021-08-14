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    قياس ضغط الدم

    تقرير يعدد طرق طبيعية لخفض ضغط الدم... منها المشي وتخفيف الملح

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    يلحق ارتفاع ضغط الدم الضرر بالقلب، فهو يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

    واقترح موقع "ميديكال نيوز توداي" عددا من الطرق الطبيعية التي يمكن بها السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وحماية القلب، ومنها:

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    1. المشي وممارسة الرياضة بانتظام:
    تساعد التمارين المنتظمة لمدة 30 دقيقة يوميا على خفض ضغط الدم، فالأنشطة البدنية تعمل على ضخ الدم بقوة مما يقلل من الضغط على الشرايين.

    2. قلل من تناول الصوديوم:
    يرفع الملح من ضغط الدم ويزيد من أمراض القلب والسكتات الدماغية، لذلك ينصح الخبراء بالتخفيف من الملح واستبدال الأطعمة المصنعة بالأطعمة الطازجة.

    3. شرب كمية أقل من الكحول:
    يرتبط الكحول بـ 16٪ من حالات ارتفاع ضغط الدم، في حين أن بعض الأبحاث قد أشارت إلى أن الكميات المعتدلة من الكحول، كوب للنساء وكوبين للرجال، قد تحمي القلب.

    4. تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:
    ينصح الخبراء باللجوء إلى الفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم من أجل التخلص من الصوديوم من الجسم، والتخفيف من الضغط على الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

    5. قلل من الكافيين:
    لم تحسم الدراسات بعد أثر الكافيين في رفع ضغط الدم، حيث أن العلاقة معقدة بينهما وتتغير تبعا للشخص المعني.

    6. التخلص من التوتر:
    يلعب الإجهاد والتوتر دورا كبيرا في تسريع معدل ضربات القلب وتضييق الأوعية الدموية، وبالتالي رفع ضغط الدم، وينصح الخبراء بالاستماع إلى الموسيقى الهادئة وتنظيم وقت العمل والاسترخاء.

    7. تناول الشوكولاته الداكنة أو الكاكاو:
    تعمل مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولا الداكنة والكاكاو على تمدد الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم.

    8. إنقاص الوزن:
    أثبتت الدراسات أن فقدان 5٪ من كتلة جسمك يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع بشكل ملحوظ وخاصة عند ممارسة الرياضة.

    9. الإقلاع عن التدخين:
    تسبب كل نفخة من دخان السجائر ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في ضغط الدم، كما تلحق، المواد الكيميائية الموجودة في التبغ، الضرر بالأوعية الدموية.

    10. قطع السكر المضاف والكربوهيدرات المكررة:
    أظهرت الأبحاث وجود صلة بين السكر المضاف وارتفاع ضغط الدم، كما أظهرت أبحاث أخرى أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات قد تساعد في تقليل ضغط الدم، والوقاية من أمراض القلب.
    11. أكل التوت:
    يعد البوليفينول، الموجود بالتوت، مركبات نباتية طبيعية مفيدة للقلب، حيث تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري .

    12. التأمل أو التنفس العميق:
    يساعدان على تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي، الذي يعمل عندما يرتاح الجسم ويبطئ معدل ضربات القلب ويخفض ضغط الدم.

    13. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم:
    لم يثبت بشكل قاطع أن مكملات الكالسيوم تخفض ضغط الدم، بالرغم من ارتباط الأنظمة الغذائية الغنية بالكالسيوم بتعزيز الصحة.

    14. تناول المكملات الطبيعية:
    ثبت فائدة بعض المكملات الطبيعية أيضا في خفض ضغط الدم مثل: مستخلص الثوم المسن، بروتين مصل اللبن، زيت السمك، والكركديه .

    15. تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم:
    يساعد المغنيزيوم على استرخاء الأوعية الدموية، ويمكن الحصول عليه عن طريق استهلاك الخضروات ومنتجات الألبان والبقوليات والدجاج واللحوم والحبوب الكاملة.

     

     

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