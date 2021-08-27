طبيب أطفال يكشف عن الأخطاء الشائعة لأولياء التلاميذ

كشف كبير أطباء الأطفال في وزارة الصحة في العاصمة الروسية موسكو، إسماعيل عثمانوف، عن الأخطاء الرئيسية التي يرتكبها أولياء التلاميذ.

وقال عثمانوف لوكالة "سبوتنيك": "من بين الأخطاء الرئيسية التي يرتكبها آباء أطفال المدارس، أود أن أشير إلى عدم وجود نظام للطفل، خاصة عندما يتعلق الأمر بوقت الاستيقاظ في الصباح، بالإضافة إلى ذلك، يفتقر الطفل إلى الجدية في المواقف، خاصة للأطفال الذين لم يلتحقوا بمؤسسات ما قبل المدرسة ولا يمكنهم البقاء في حالة تركيز لمدة 30-35 دقيقة".

وفقًا لعثمانوف، من المهم تشكل لدى التلميذ السلطة غير المشروطة للمعلم وتعليمه تلبية تعليمات المعلم بشكل كامل.

وأشار عثمانوف إلى خطأ شائع يرتكبه بعض الأولياء والمتمثل في الذهاب في إجازة أثناء دراسة طفلهم، وهو ما يعطل العملية التعليمية لدى التلميذ، قائلا "جدول الإجازات المدرسية للعام الدراسي معروف سلفا، ولا نوصي بكسره دون سبب وجيه".

تحدث عثمانوف أيضا عن أهمية الطعام في المدرسة، فلا يجب التخلي عنه، مؤكدا أن مهمة الوالدين في الشرح للطفل أهمية تناول الطعام الساخن.

بالإضافة إلى ذلك، يختار العديد من الآباء الملابس والأحذية وحقائب الظهر غير المريحة للتلميذ، وأيضًا تجهيز مكان العمل في المنزل بشكل غير صحيح.

وبحسب طبيب الأطفال، فإن الخطأ هو عدم وجود التطعيمات اللازمة لدى الطفل، والتي يمكن أن تسهم في كثير من الأحيان في انتشار العدوى في تجمعات الأطفال، مثل السعال وعدوى المكورات الرئوية والحصبة وغيرها.

يجب على الآباء، وفقًا لعثمانوف، ألا يتجاهلوا توصيات الأطباء، على سبيل المثال، طبيب العيون فيما يتعلق بالضغط على الرؤية أو بعد الطاولات عن السبورة.